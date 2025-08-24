Na kilkudziesięciu kąpieliskach na terenie trzech województw wywieszone zostały zabraniające wejścia do wody czerwone flagi. Utrudnienia spowodowane są w większości niekorzystnymi warunkami pogodowymi oraz dużymi falami.

Z danych opublikowanych w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że ze względu na silny wiatr, wysokie fale i silne prądy wsteczne zamkniętych jest kilkadziesiąt kąpielisk morskich w północnej Polsce.

W województwie zachodniopomorskim są to kąpieliska w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Międzywodziu, Dziwnowie, Pobierowie, Pustkowie, Trzęsaczu, Rewalu, Niechorzu, Pogorzelicy, Mrzeżynie, Rogowie, Dźwirzynie, Grzybowie, Sianożętach, Ustroniu Morskim, Gąskach, Sarbinowie, Chłopach, Mielenku, Mielnie, Łazach i Darłowie.

ZOBACZ: Sinice i bakterie E. coli. Czerwone flagi na kilku kąpieliskach

W województwie pomorskim czerwone flagi z powodu wysokich fal i prądów wstecznych powiewają m.in. w Ustce, Przewłoce, Poddąbiu, Dębinie, Rowach, Lubiatowie, Białogórze, Dębkach, Karwieńskich Błotach Drugich, Karwi, Ostrowie, Jastrzębiej Górze, Chłapowie, Władysławowie, Chałupach oraz na wszystkich kąpieliskach od Gdańska Sobieszewa do Krynicy Morskiej na Mierzei Wiślanej.

Czerwone flagi wywieszone nad wieloma kąpieliskami

Ponadto na kąpieliskach w woj. zachodniopomorskim w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim oraz w Bornem Sulinowo nad jeziorem Pile i w Mirosławcu nad jeziorem Kosiakowo woda jest niezdatna do kąpieli. W tych miejscach zakwitły sinice.

Z kolei nad jeziorem Mausz w Ostrowiu Mauszu na Kaszubach w pow. kartuskim w woj. pomorskim woda jest nieprzydatna do kąpieli z uwagi na wykrycie enterokoków.

ZOBACZ: Zakwit sinic nad morzem. Część kąpielisk z czerwonymi flagami

Kąpiel w zanieczyszczonej sinicami wodzie może spowodować niekorzystne reakcje organizmu - od wysypki na skórze po zaczerwienienie spojówek. Po wypiciu mogą wystąpić dolegliwości układu pokarmowego, w tym biegunka, wymioty i bóle brzucha.

WIDEO: Brak Polski w Waszyngtonie. Mosbacher wskazała na administrację Nawrockiego Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bp/pbi / polsatnews.pl