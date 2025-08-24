W jednym z domów w Łączyńskiej Hucie eksplodowała butla z gazem. W wyniku zdarzenia poważnie ranne zostały dwie osoby, które w ciężkim stanie przewieziono do szpitala. Do akcji ratunkowej zadysponowano trzy śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W niedzielę po godzinie 9:20 oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach otrzymał zgłoszenie o wybuchu butli z gazem w jednym z domów jednorodzinnych w Łączyńskiej Hucie.

Na miejsce natychmiast skierowano służby. Wstępne ustalenia policjantów wskazują, że butla, która eksplodowała, została wymieniona dzień wcześniej przez jednego z domowników.

Wybuch gazu w Łączyńskiej Hucie. Dwie osoby ranne

W wyniku wybuchu poważnych obrażeń doznały dwie osoby - 63-letnia kobieta oraz 14-letni chłopiec. Poszkodowani w stanie ciężkim zostali przetransportowani do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Łącznie do akcji zadysponowano trzy śmigłowce LPR.

Na miejscu wciąż pracują policjanci oraz śledczy, którzy ustalają szczegółowe okoliczności tego zdarzenia.