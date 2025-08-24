Wybuch gazu w domu na Pomorzu. Dwie osoby w ciężkim stanie, w akcji trzy śmigłowce
W jednym z domów w Łączyńskiej Hucie eksplodowała butla z gazem. W wyniku zdarzenia poważnie ranne zostały dwie osoby, które w ciężkim stanie przewieziono do szpitala. Do akcji ratunkowej zadysponowano trzy śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
W niedzielę po godzinie 9:20 oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach otrzymał zgłoszenie o wybuchu butli z gazem w jednym z domów jednorodzinnych w Łączyńskiej Hucie.
ZOBACZ: Wybuch gazu na Opolszczyźnie. Trzy osoby poszkodowane
Na miejsce natychmiast skierowano służby. Wstępne ustalenia policjantów wskazują, że butla, która eksplodowała, została wymieniona dzień wcześniej przez jednego z domowników.
Wybuch gazu w Łączyńskiej Hucie. Dwie osoby ranne
W wyniku wybuchu poważnych obrażeń doznały dwie osoby - 63-letnia kobieta oraz 14-letni chłopiec. Poszkodowani w stanie ciężkim zostali przetransportowani do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Łącznie do akcji zadysponowano trzy śmigłowce LPR.
Na miejscu wciąż pracują policjanci oraz śledczy, którzy ustalają szczegółowe okoliczności tego zdarzenia.Czytaj więcej