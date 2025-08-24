Podczas obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy prezydent Wołodymyr Zełenski wygłosił przemówienie. Zwrócił uwagę, że jego kraj nie przegrywa wojny. Podziękował także żołnierzom walczących za wolność Ukrainy. Życzenia wschodniemu sąsiadowi Polski złożył Radosław Sikorski.

W niedzielę Ukraina obchodzi Dzień Niepodległości. Z okazji narodowego święta Wołodymyr Zełenski wygłosił przemówienie, w którym odniósł się do trwającej od 2022 roku wojny z Rosją.

- Ukraina jeszcze nie zwyciężyła, ale na pewno nie przegrywa. Ukraina wywalczyła swoją niepodległość. Ukraina nie jest ofiarą, jest wojownikiem. Ukraina nie prosi, ona proponuje. Sojusz i partnerstwo. Najlepszą armię w Europie. Zaawansowane technologie obronne. Doświadczenie odporności - powiedział prezydent Ukrainy.

- Mówimy: "Potrzebujemy Unii Europejskiej". Tak. Ale my jesteśmy jej nie mniej potrzebni. I wszyscy to uznają, i za taką właśnie uznają Ukrainę: nie za ubogą krewną, lecz za silnego sojusznika - podkreślił Zełenski.

Dzień Niepodległości Ukrainy. Zełenski wygłosił przemówienie

Prezydent przemawiał na Majdanie Niepodległości w centrum Kijowa. Plac ten był miejscem protestów m.in. przeciwko prorosyjskiej polityce ówczesnych władz, w tym tzw. Pomarańczowej Rewolucji w 2004 roku i proeuropejskiej Rewolucji Godności z przełomu lat 2013-2014.

Zełenski podkreślił, że Majdan jest jednym z symboli niepodległości i dowodem na to, że "Ukraina wytrzymała wielkie nieszczęście, które Rosja przyniosła na naszą ziemię". Wyraził też przekonanie, że jego naród, którego część znajduje się pod okupacją, znów będzie żył w jedności.

- Symbole niepodległości przypominają, że to wszystko to Ukraina. I że tam są nasi ludzie, i żadna odległość między nami tego nie zmieni, i żadna tymczasowa okupacja tego nie zmieni. Pewnego dnia ta odległość między Ukraińcami zniknie i znów będziemy razem jako jedna rodzina, jako jeden kraj. To tylko kwestia czasu. Ukraina wierzy, że potrafi to osiągnąć - osiągnąć pokój, pokój na całej swojej ziemi. Ukraina jest do tego zdolna - zapewnił.

Zełenski zwrócił się do obywateli. "Dziękuję wam wszystkim"

Zełenski podziękował żołnierzom, którzy bronią swego kraju już 1278 dni, pomagającym na froncie wolontariuszom i każdemu obywatelowi, który działa na rzecz zwycięstwa.

- Dziękuję wam wszystkim za to, co już przeszliśmy, i za tę Ukrainę, którą razem tworzymy. Za tę Ukrainę, która jest już teraz. Która dojrzała 24 lutego 2022 r. Wzięła los w swoje ręce, wzięła do ręki broń. Nie miała czasu się wahać ani prawa się bać. I naprawdę zatrzymała drugą armię świata. I będziemy o tym mówić (...), bo to zabija mit o niezwyciężonej armii rosyjskiej - oświadczył Zełenski.

Dzień Niepodległości Ukrainy obchodzony jest w dniu proklamowania Aktu Niepodległości, co nastąpiło 24 sierpnia 1991 roku.

Ukraina świętuje niepodległość. Sikorski złożył życzenia

Z okazji święta, życzenia złożył takie szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych. "Pozostań silna, Ukraino. Nigdy więcej z gułagiem, nigdy więcej z Wielkim Głodem, nigdy więcej rusyfikacji. Chwała Ukrainie!" - napisał w sieci Radosław Sikorski.

Na wpis odpowiedział ukraiński MSZ Andrij Sybiha. "Dziękuję, za solidarność z Ukrainą w naszej walce o niepodległość, wolność i wspólne europejskie bezpieczeństwo. Dziękujemy Polsce i Polakom za wasze niezachwiane wsparcie" - napisał.

"Dziękujemy, Polsko! Dziękujemy, Przyjaciele!" - dodał ukraiński minister w języku polskim.

bp/pbi / PAP