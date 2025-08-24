Z okazji 100. dni pontyfikatu Leona XIV telewizja NBC Chicago przeprowadziła rozmowę z bratem papieża Johnem Prevostem. W wywiadzie przyznał, za czym papież tęskni najbardziej, jak również jakie jest jego ulubione miejsce do odpoczynku.

Włoskie media szeroko cytują wywiad, który brat papieża, John Prevost, udzielił stacji NBC Chicago - telewizji z rodzinnego miasta papieża. Rozmowę wyemitowano z okazji 100 dni pontyfikatu Leona XIV.

John Prevost przyznał, że regularnie rozmawia ze swoim bratem przez telefon. Podczas jednej z rozmów powiedział, że chciałby częściej wracać do rezydencji w Castel Gandolfo na południowy wschód od Rzymu, gdyż dobrze tam wypoczywa.

- Chce, aby to był stały zwyczaj. Spędził tam dwa tygodnie, a potem wrócił i chce to robić często, bo jest to miejsce relaksu. Z dala od tłumów - powiedział brat papieża.

- Tam naprawdę udaje mu się wypocząć i nie zawsze musi nosić papieskiej sutanny - relacjonował słowa Leona XIV.

100 dni pontyfikatu Leona XIV. Tego brakuje mu najbadziej

John Prevost zdradził także, że Leonowi bardzo brakuje możliwości prowadzenia samochodu. - To dla niego coś całkowicie relaksującego - podkreślił.

Powiedział jak zawsze pozwalał swojemu młodszemu bratu, Robertowi, usiąść za kierownicą. - Inaczej zawsze krytykował to, jak prowadzę - wspominał.

Opowiedział również rodziny z Chicago, która wysłała papieżowi do Watykanu słynną tamtejszą pizzę w paczce z suchym lodem i numerem telefonu, on zadzwonił, by podziękować za ten prezent.

Z wywiadu można też się dowiedzieć się, że Leon XIV lubi filmy ze szczęśliwym zakończeniem i jest miłośnikiem thrillerów prawniczych, takich jak powieści Johna Grishama.

14 września papież skończy 70 lat. Jego najbliżsi z Chicago wybierają się jesienią do Watykanu.

bp / polsatnews.pl / PAP