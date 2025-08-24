Rosyjski dron na Lubelszczyźnie, prezydenckie weto ustawy wiatrakowej, akt oskarżenia Mariusza Błaszczaka - m.in. o tym Bogdan Rymanowski porozmawia z gośćmi programu "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Transmisja w Polsat News, na polsatnews.pl oraz na stronie głównej Interii od 9:55.