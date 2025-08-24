"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Transmisja od 9:55
"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii"
Rosyjski dron na Lubelszczyźnie, prezydenckie weto ustawy wiatrakowej, akt oskarżenia Mariusza Błaszczaka - m.in. o tym Bogdan Rymanowski porozmawia z gośćmi programu "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Transmisja w Polsat News, na polsatnews.pl oraz na stronie głównej Interii od 9:55.
Gośćmi Bogdana Rymanowskiego w niedzielnym programie będą:
- Daria Gosek-Popiołek - Nowa Lewica;
- Bartłomiej Pejo - Nowa Nadzieja;
- Radosław Fogiel - Prawo i Sprawiedliwość;
- Grzegorz Napieralski - Platforma Obywatelska;
- Piotr Zgorzelski - wicemarszałek Sejmu, PSL;
- Marcin Przydacz - Kancelaria Prezydenta RP.
Poprzednie programy do obejrzenia na polsatnews.pl.