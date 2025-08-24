"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Transmisja od 9:55

Rosyjski dron na Lubelszczyźnie, prezydenckie weto ustawy wiatrakowej, akt oskarżenia Mariusza Błaszczaka - m.in. o tym Bogdan Rymanowski porozmawia z gośćmi programu "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Transmisja w Polsat News, na polsatnews.pl oraz na stronie głównej Interii od 9:55.

Gośćmi Bogdana Rymanowskiego w niedzielnym programie będą: 

  • Daria Gosek-Popiołek - Nowa Lewica; 
  • Bartłomiej Pejo - Nowa Nadzieja;
  • Radosław Fogiel - Prawo i Sprawiedliwość;
  • Grzegorz Napieralski - Platforma Obywatelska;
  • Piotr Zgorzelski - wicemarszałek Sejmu, PSL;
  • Marcin Przydacz - Kancelaria Prezydenta RP. 

Dawid Skrzypiński / polsatnews.pl
