Na ulicy Powstańców 27 w Ząbkach wybuchł pożar w garażu podziemnym, płoną cztery auta - potwierdził w rozmowie z Polsat News st. bryg. mgr inż. Karol Kierzkowski. W akcji gaśniczej bierze udział 30 strażaków. Trwa również ewakuacja mieszkańców. W tej samej okolicy dwa miesiące temu doszło do gigantycznego pożaru bloku mieszkalnego.

Do pożaru w Ząbkach doszło w niedzielę około 21:26 przy ulicy Powstańców 27.

Jak przekazał Polsat News rzecznik prasowy Komendanta Głównego PSP, ogień pojawiły się w podziemnym garażu jednego z bloków. Płoną co najmniej cztery samochody. Według relacji mieszkańców w mediach społecznościowych palące się auta zaczęły wybuchać.

Pożar garażu w Ząbkach. Trwa ewakuacja mieszkańców

W miejscu zdarzenia panuje duże zadymienie, trwa ewakuacja mieszkańców.

W akcji gaśniczej bierze udział 30 strażaków i 11 samochodów PSP i OSP.

Przyczyny pożaru na razie nie są znane.

Pożar wybuchł naprzeciwko zabudowań, które w lipcu strawił wielki ogień. W rezultacie 500 osób zostało bez dachu nad głową.