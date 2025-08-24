Pożar garażu w Ząbkach. Silne zadymienie, trwa ewakuacja mieszkańców
Na ulicy Powstańców 27 w Ząbkach wybuchł pożar w garażu podziemnym, płoną cztery auta - potwierdził w rozmowie z Polsat News st. bryg. mgr inż. Karol Kierzkowski. W akcji gaśniczej bierze udział 30 strażaków. Trwa również ewakuacja mieszkańców. W tej samej okolicy dwa miesiące temu doszło do gigantycznego pożaru bloku mieszkalnego.
Do pożaru w Ząbkach doszło w niedzielę około 21:26 przy ulicy Powstańców 27.
Jak przekazał Polsat News rzecznik prasowy Komendanta Głównego PSP, ogień pojawiły się w podziemnym garażu jednego z bloków. Płoną co najmniej cztery samochody. Według relacji mieszkańców w mediach społecznościowych palące się auta zaczęły wybuchać.
Pożar garażu w Ząbkach. Trwa ewakuacja mieszkańców
W miejscu zdarzenia panuje duże zadymienie, trwa ewakuacja mieszkańców.
W akcji gaśniczej bierze udział 30 strażaków i 11 samochodów PSP i OSP.
ZOBACZ: Pożar remizy na Helu. Dwóch strażaków rannych, trwa akcja służb
Przyczyny pożaru na razie nie są znane.
Pożar wybuchł naprzeciwko zabudowań, które w lipcu strawił wielki ogień. W rezultacie 500 osób zostało bez dachu nad głową.Czytaj więcej