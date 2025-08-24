Pogoda zaskakuje. Pierwsza taka sytuacja od lat

W niedzielę i poniedziałek będzie dominować zachmurzenie, wiatr oraz przelotne deszcze i burze. Ochłodzenie, które przybyło do Polski z północy, doprowadziło także do pierwszych w tym roku opadów śniegu. Biały puch pojawił się m.in: na Kasprowym Wierchu. To pierwsza taka sytuacja od 15 lat.

W niedzielę na zachodzie i południu kraju kraju zachmurzenie będzie małe. W pozostałej części kraju słońce może w całości schować się za chmurami; możliwe są wówczas przelotne opady deszczu. Deszcz, jak również burze, możliwe są także na północnym wschodzie Polski.

Temperatura maksymalna wahać się będzie od 13 do 20 st. C. IMGW przewiduje, że wiatr będzie słaby i umiarkowany. Silniej powiać może na wybrzeżu oraz w Karpatach - tam wiatr może osiągnąć nawet 60 km/h.

W nocy z niedzieli na poniedziałek spodziewać się można zachmurzenia małego i umiarkowanego. Jedynie w centrum zachmurzenie będzie duże, wówczas mogą wystąpić słabe opady deszczu, a lokalnie także burze. Najchłodniej będzie w rejonach podgórskich - temperatura może spaść do nawet 3 st. C, najcieplej będzie nad morzem - do nawet 14 st. C.

Pogoda na najbliższe dni. Lokalnie mogą pojawić się burze

Poniedziałek nie przyniesie poprawy pogody. Zachmurzenie pozostanie małe i umiarkowane. Na północny i wschodzie kraju mogą wystąpić opady deszczu z lokalnymi burzami. Temperatura w większości kraju nie przekroczy 20 st. C, najchłodniej będzie jednak na Podhalu - temperatura osiągnie ok. 15 st. C.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Powiać może bardziej na wschodzie kraju, wybrzeżu oraz w Karpatach - tam w porywach może wiać 55 km/h. W czasie burz może osiągnąć nawet 65 km/h.

Prognoza pogody. W Tatrach spadł śnieg

Ochłodzenie, które spowodowaną jest polarną morską masą powietrza doprowadziło do opadów pierwszego w tym roku śniegu w Tatrach.

Temperatura nocą na Kasprowym Wierchu spadała do trzech stopni na minusie. Śnieg spadł również m.in. w Dolinie Pięciu Stawów i okolicach Morskiego Oka. Ostatni raz śnieg spadł w sierpniu w Tatrach w 2010 roku.

W 2011 roku śnieg spadł już w lipcu - odnotowano wówczas 8-centymetrową pokrywę śnieżną.

