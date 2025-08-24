Płonie zakład przetwarzający opony. Alert RCB dla mieszkańców. "Nie otwieraj okien"

Ogień w zakładzie przetwarzającym opony w Szczecinie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla mieszkańców. "Nie zbliżaj się do miejsca pożaru, nie otwieraj okien" - apelują służby. Płonęły półprodukty, które są przetwarzane w zakładzie. Jeden z pracowników trafił do szpitala.

Strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze zakładu przy ul. Księdza Kujota o godz. 1:32.

- Doszło do pożaru budynku produkcyjno-magazynowego o dość dużej kubaturze i powierzchni, konstrukcji stalowej. Wewnątrz było 10 pracowników, którzy opuścili budynek. Jeden z nich potrzebowała pomocy, został przetransportowany do szpitala - przekazał na antenie Polsat News st. kpt. Franciszek Goliński oficer prasowy KM PSP w Szczecinie.

Szczecin. Pożar zakładu przetwarzający opony. Akcja gaśnicza

Jak informują strażacy płonęły półprodukty, które są przetwarzane przez zakład.

- Jest za wcześnie, by mówić o przyczynie pożaru. Biegły i policja będą prowadzić dochodzenie - dodał.

Strażacy prowadzili monitoring jakości powietrza i pobliskich cieków wodnych. - Nie mam informacji, by jakiekolwiek wartości były przekroczone (...) Będziemy prowadzić działania, by rozebrać konstrukcję, dogaszać, sprawdzać, czy doszło do jakiegoś skażenia. Na tą chwilę coś takiego nie ma miejsca - podsumował st. kpt. Goliński.

Około godz. 7 poinformowano, że pożar został opanowany i jest dogaszany.

Szczecin. Pożar zakładu przetwarzający opony. Wydano alert RCB

W związku z pożarem w nocy wydano alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla Szczecina.

Mieszkańcy proszeni byli o niezbliżanie się do miejsca pożaru, nieotwieranie okien oraz śledzenie komunikatów służb.

- W tym momencie nie ma zagrożenia, nie dymi się już, nie dzieje się nic niebezpiecznego - powiedział wojewoda zachodniopomorski na antenie TVP Info.