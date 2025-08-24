"Chcemy podkreślić, jak wielkie znaczenie ma dla nas wolna i suwerenna Ukraina - nie tylko jako sąsiad i sojusznik, ale także jako fundament stabilności i pokoju w naszej części Europy" - napisał Karol Nawrocki w liście do Wołodymyra Zełenskiego z okazji 34. Dnia Niepodległości Ukrainy. W Warszawie odbyły się obchody tego święta, w których udział wzięło kilkadziesiąt osób.

Wołodymyr Zełenski wyraził wdzięczność Karolowi Nawrockiemu za życzenia z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy.

"Polska jest naszym niezawodnym sojusznikiem i strategicznym partnerem, który okazał najwyższy poziom solidarności w najtrudniejszych momentach walki z pełnoskalową agresją Rosji. Zawsze łączyło nas wspólne dążenie do wolności, niepodległości i godnej europejskiej przyszłości naszych narodów" - napisał prezydent Ukrainy na X.

Do podziękowań Zełenski dołączył pełną treść listu, który otrzymał od prezydenta Polski.

Karol Nawrocki pisze do Zełenskiego. "Polska stoi u boku Waszego Narodu"

"Wasza walka to nie tylko walka o własne granice i prawo do samostanowienia, lecz także heroiczny wkład w obronę wartości, które są fundamentem europejskiej cywilizacji - wolności, demokracji oraz poszanowania godności każdego człowieka" - czytamy w liście Karola Nawrockiego do Wołodymyra Zełenskiego.

"Polska, jako bliski sąsiad i sojusznik Ukrainy, stoi u boku Waszego Narodu w tym trudnym czasie. Wspieramy Waszą niezłomność, wytrwałość i odwagę, które są świadectwem siły ducha i głębokiego patriotyzmu. Wierzymy, że dzięki wspólnemu wysiłkowi oraz solidarności międzynarodowej uda się przywrócić pokój i bezpieczeństwo" - dodał.

Karol Nawrocki napisał także, że Dzień Niepodległości Ukrainy jest "ważnym momentem dla Polski oraz wszystkich krajów naszego regionu". Podkreślił, że niepodległość jest "wartością bezcenną", która "nie jest dana nam raz na zawsze", dlatego "(...) trzeba ją pielęgnować i bronić, zwłaszcza wobec tych, którzy pragną ją zniszczyć".

"(...) chcemy podkreślić, jak wielkie znaczenie ma dla nas wolna i suwerenna Ukraina - nie tylko jako sąsiad i sojusznik, ale także jako fundament stabilności i pokoju w naszej części Europy" - podsumował Nawrocki.

Dzień Niepodległości Ukrainy. Obchody w Warszawie

Z okazji 34. Dnia Niepodległości Ukrainy w Warszawie kilkadziesiąt osób zaśpiewało hymn narodowy pod siedzibą Fundacji Ukraiński Dom. Byli przedstawiciele społeczności ukraińskiej, polscy przyjaciele, dyplomaci i działacze.

Słowa wsparcia i wdzięczności skierowali do obecnych przedstawiciele Ambasady Ukrainy w Polsce. Podczas uroczystości pamięć poległych obrońców Ukrainy uczczono minutą ciszy.

- Jesteśmy częścią wielkiej społeczności Ukraińców, którzy, choć daleko od domu, pozostają silnym zapleczem. Ukraina to wolność, demokracja, prawa człowieka i musimy być zjednoczeni. Te 34 lata niepodległości dają nam siłę - powiedziała Myroslava Keryk, prezeska Fundacji Ukraiński Dom.

W imieniu ambasady przemówiła pierwsza sekretarz Larysa Sydorenko. - Dzisiaj my, Ukraińcy, jesteśmy wielkim, niezłomnym narodem. Dziękuję wszystkim, którzy zachowują język, kulturę, wychowują dzieci w duchu ukraińskim nawet za granicą - mówiła.

Po zakończeniu wystąpień uczestnicy wyszli na ulicę, gdzie wspólnie wykonali hymn Ukrainy. Rozległy się emocjonalne okrzyki wdzięczności dla Polski za jej nieustające wsparcie i solidarność z Ukrainą w czasie pełnoskalowego ataku Rosji na ten kraj.

Ukraina obchodzi 34. Dzień Niepodległości, ustanowiony z okazji proklamowania Aktu Niepodległości 24 sierpnia 1991 roku.

