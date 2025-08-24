Prawie 600 tys. osób zostało ewakuowanych z centralnych prowincji Wietnamu w związku ze zbliżającym się tajfunem Kajiki. Potężny żywioł dotarł już do Chin, gdzie porywy wiatru mogą sięgnąć 180 km/h.

Krajowe Centrum Meteorologiczne w Chinach przekazało, że wieczorem tajfun Kajiki "otrze się" o południowe wybrzeże prowincji Hajnan, a następnie skieruje się ku Wietnamowi. Dziś wiatr osiągnął 166 km/h, a prognozy wskazują, że jego prędkość może wzrosnąć nawet do 180 km/h.

W związku z nadchodzącym zagrożeniem, w Wietnamie ewakuowano ponad 586 tys. osób z prowincji Thanh Hoa, Quang Tri, Hue i Da Nang, gdzie Kajiki ma "zejść na ląd" w poniedziałek rano. Władze zaapelowały, by mieszkańcy nie wychodzili z domów po godz. 16. Do działań prewencyjnych przygotowano wojsko. Siedem nadmorskich prowincji wprowadziło także zakaz wypływania łodzi - podał cytowany przez Reuters dziennik "Tien Phong".

Linie Vietnam Airlines odwołały co najmniej 22 loty zaplanowane w niedzielę i poniedziałek. Linie Vietjet Aviation również zapowiedziały odwołania i opóźnienia rejsów.

Tajfun Kajiki. Chiny i Wietnam szykują się na "najczarniejszy scenariusz"

W chińskim kurorcie Sanya zamknięto atrakcje turystyczne, sklepy i restauracje oraz wstrzymano transport publiczny. Władze ogłosiły czerwony alert tajfunowy - najwyższy w systemie ostrzegania - i podniosły poziom reagowania kryzysowego do maksymalnego.

Chińscy synoptycy ostrzegają przed ulewnymi deszczami i silnym wiatrem w prowincji Hajnan, a także w Guangdong i regionie Kuangsi. Na samym Hajnanie może spaść 320 mm deszczu do poniedziałku. Władze zaapelowały do mieszkańców, aby przygotowali się na "najczarniejsze scenariusze". Odwołano lekcje w szkołach, wstrzymano prace budowlane, zakazano wypływania w morze.

Od lipca Chiny zmagają się z rekordowymi opadami, które meteorolodzy wiążą ze zmianami klimatycznymi. W lipcu powodzie i susze dotknęły miliony ludzi - doprowadziły do śmierci lub zaginięcia 295 osób oraz spowodowały straty gospodarcze rzędu 52,15 mld juanów (około 1,3 mld złotych) - poinformowało chińskie Ministerstwo Zarządzania Kryzysowego.

Wietnamski rząd porównał siłę Kajiki do tajfunu Yagi, który we wrześniu 2024 roku zabił kilkaset osób, w tym około 300 w samym Wietnamie, oraz spowodował szkody szacowane na 3,3 mld dolarów.