Co najmniej jedna osoba zginęła w wyniku eksplozji w sklepie dla dzieci w Moskwie - podaje Reuters, powołując się na rosyjskie agencje państwowe. Do wybuchu prowdopodobnie doprowadziło rozszczelnienie butli z gazem. Kilka osób zostało rannych. Cały kompleks, położony niedaleko siedziby FSB, został ewakuowany.

"Niestety, według wstępnych informacji, w wyniku incydentu zginęła jedna osoba, a kilka zostało rannych" - poinformował mer Moskwy Siergiej Sobianin. Przyjaciel Władimira Putina złożył kondolencje rodzinie zmarłego.

Cały kompleks kompleks Centralnego Sklepu Dziecięcego w Moskwie, znanego jako "Dziecięcy świat", w którym oprócz sklepów znajdują się kawiarnie, restauracje i kino, został ewakuowany.

"Moskiewscy lekarze natychmiast udzielają pomocy poszkodowanym" - dodał mer.

Rosja. Eksplozja w Moskwie. Media: Wybuchła butla z helem

Centrum znajduje się przy placu Łubińskim w Moskwie, w pobliżu siedziby Federalnej Służby Bezpieczeństwa.

Sobianin poinformował, że "śledczy ustalają przyczynę incydentu", a "według wstępnych ustaleń doszło usterki technicznej sprzętu". Państwowa agencja RIA Novosti opublikowała nagranie z wnętrza budynku, na których widać zniszczone sufity, ściany i poprzewracane elementy wyposażenia.

Według kanału "Mash" na Telegramie butla z helem rozszczelniła się, a następnie eksplodowała. Do zdarzenia doszło na trzecim piętrze budynku, w pobliżu kawiarni. Po wybuchu w budynku pojawiły się kłęby dymu. Jedna osoba zajęła się ogniem, pomocy udzieliła jej inna osoba.