Będzie kolejne weto prezydenta? "Nie podpisze takiej ustawy"

- Jeżeli pan prezydent powiedział, że nie podpisze ustawy podwyższającej podatki, to nie podpisze takiej ustawy - powiedział szef KPRP Zbigniew Bogucki. W ten sposób odniósł się do pytania o planowane przez Ministerstwo Finansów podniesienie akcyzy na alkohol oraz podwyższenie tzw. opłaty cukrowej.

Ministerstwo Finansów poinformowało w czwartek, że planuje podwyżkę akcyzy na napoje alkoholowe oraz podniesienie opłaty cukrowej.

Będzie prezydenckie weto? Zbigniew Bogucki wyjaśnia

O to, czy taką ustawę podpisze prezydent Karol Nawrocki dziennikarze pytali szefa KPRP Zbigniewa Boguckiego.

- Jeżeli pan prezydent powiedział, że nie podpisze ustawy podwyższającej podatki, to nie podpisze takiej ustawy. (...) Nie znamy szczegółów tego projektu, bo być może gdzieś jest podwyższenie, a gdzieś obniżenie. Dzisiaj jest mowa o tym - powiedział.

ZOBACZ: "To było sidło". Współpracownik prezydenta tłumaczy weto

- Ale my dzisiaj nie mamy tej ustawy, więc nie wiem, czy to będzie podpisane, czy będzie weto, bo to, co trafi do pana prezydenta jest dzisiaj wielkim znakiem zapytania - dodał Bogucki.

Wzrost akcyzy i tzw. opłaty cukrowej

Od 1 stycznia 2026 r. stawki akcyzy na wyroby alkoholowe wzrosną o 15 proc., a od 1 stycznia 2027 r. - o 10 proc. - poinformowało w czwartek Ministerstwo Finansów.

Dodało, że to reakcja na "potrzebę przeciwdziałania szkodliwemu wpływowi alkoholu na zdrowie Polaków".

ZOBACZ: Wraca pomysł zakazu sprzedaży alkoholu. Resort zdrowia rozważa zmiany

Tego samego dnia resort zapowiedział podniesienie opłaty od środków spożywczych, czyli tzw. opłaty cukrowej, oraz zmianę zasad jej pobierania.

Założenia projektu ustawy przewidują, że obowiązek uiszczania opłaty cukrowej ma być przeniesiony ze sprzedawcy detalicznego na producenta, opłata obejmie dodatkowe produkty i zostanie zwiększona, np. za zawartość kofeiny z 0,10 zł do 1 zł.