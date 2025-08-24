Prokuratura w Chorzowie postawiła zarzut zabójstwa 47-letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o śmiertelne ugodzenie ostrym narzędziem 57-letniego obywatela Ukrainy. Do sądu trafił także wniosek o tymczasowe aresztowanie.

47-letni mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa w związku ze śmiertelnym atakiem nożem, do którego doszło w piątek w Chorzowie. Prokurator, oceniając zebrany materiał dowodowy, złożył do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego.

"47-letni mężczyzna usłyszał w chorzowskiej prokuraturze zarzut zabójstwa, w związku ze zdarzeniem, które miało miejsce w Chorzowie, w piątek. W ocenie prokuratora materiał dowodowy uzasadniał złożenie do sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie podejrzanego" - poinformowała na social mediach Prokuratura Okręgowa w Katowicach.

W piątek po południu przy ul. Siemianowickiej 54 mieszkaniec Chorzowa ugodził nożem mężczyznę. Pomimo podjętej reanimacji, poszkodowany zmarł. Ofiara to 52-letni obywatel Ukrainy.

Sprawca został ujęty przez świadków i zatrzymany przez policjantów. W chwili zatrzymania był pod wpływem alkoholu.

