Ukraiński pilot myśliwca zginął, wracając z misji bojowej - poinformowały Siły Powietrzne w mediach społecznościowych. Do tragicznego w skutkach wypadku MiG-a doszło podczas podejścia do lądowania. Ukraińskie Siły Powietrzne złożyły kondolencje rodzinie i przyjaciołom pilota.

"W nocy 23 sierpnia 2025 roku, po wykonaniu misji bojowej podczas podejścia do lądowania, zginął pilot myśliwca MiG-29" - czytamy w komunikacie ukraińskich Sił Powietrznych.

Pilot to major Serhij Wiktorowicz Bondar, urodzony w 1979 roku. Ukraińska armia nie podaje szczegółów zdarzenia. W komunikacie podkreślono, że trwa ustalanie przyczyn i okoliczności katastrofy.

Ostatni podobny wypadek miał miejsce 29 czerwca. Rosja przeprowadziła wówczas zmasowany atak rakietowy i dronowy. Podczas akcji uszkodzony został samolot F-16. Zginął ukraiński pilot Maksym Ustymenko.

Wojna w Ukrainie. Podano straty Rosjan

Sztab Główny Sił Zbrojnych Ukrainy podał w mediach społecznościowych najnowsze statystyki z frontu. Według armii Rosjanie stracili ostatniej doby 840 żołnierzy oraz m.in. pięć czołgów i 148 dronów.

Łącznie od początku pełnoskalowej inwazji Rosji (od 24 lutego 2022 roku), według danych podawanych przez Ukrainę, Rosja straciła 1 075 160 żołnierzy.

Ukraińcy od początku wojny mieli zniszczyć 422 rosyjskie samoloty, 340 śmigłowców i 52935 dronów różnego rodzaju.

