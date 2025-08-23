Ten weekend nie będzie sprzyjał urlopowiczom - temperatura osiągnie maksymalnie 20 st. C, a na szczytach Tatr przewidywane są opady śniegu. Jednak od środy czeka nas gwałtowne ocieplenie. Wtedy na wschodzie oraz południu kraju słupki rtęci pokażą nawet do 32 st. C.

- W nocy z soboty na niedzielę w Tatrach śnieg, temperatura od 3 st. C. - powiedziała synoptyczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Katarzyna Ścisłowska. Od środy nastąpi z kolei ocieplenie, w czwartek będzie nawet do 32 st. C. na wschodzie i południu kraju.

Prognoza pogody na sobotę, 23 sierpnia

W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy, zachodzie i w centrum miejscami wystąpią burze, możliwy jest drobny grad. Z północnego zachodu, wzdłuż kraju prognozuje się przelotne opady deszczu. Na szczytach górskich możliwy będzie deszcz ze śniegiem, wysoko w Tatrach śnieg.

Temperatura maksymalna wyniesie od około 15 st. C na wybrzeżu, miejscami na Pomorzu oraz na obszarach podgórskich do 20 st. C na południowym wschodzie. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. Prognozowane porywy wiatru osiągną do 70 km/h.

ZOBACZ: Fala upałów przeszła przez turystyczny kraj. Pożary, setki ofiar

W nocy zachmurzenie będzie na ogół umiarkowane. Miejscami możliwe będą przelotne opady deszczu, na zachodzie kraju zanikające. Na północy miejscami burze i tam suma opadów wyniesie do około 15 mm. Na szczytach gór opady deszczu ze śniegiem, w Tatrach także śniegu.

Termometry wskażą od 7 do 10 stopni Celsjusza, chłodniej będzie w rejonach podgórskich, tam od 3 do 5 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie nad samym morzem, gdzie temperatura wyniesie około 12 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wybrzeżu i południu kraju okresami porywisty, również w czasie burz, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru wyniosą do 80 km/h, w Karpatach do 70 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę, 24 sierpnia

W niedzielę na zachodzie i południu kraju zachmurzenie będzie małe, na pozostałym obszarze okresami wzrośnie do umiarkowanego. Przelotne opady deszczu prognozuje się lokalnie na krańcach północno-wschodnich, możliwe także burze. Prognozowana suma opadów na Warmii i Mazurach do 10 mm.

Temperatura maksymalna wyniesie od 16 st. C na wschodzie do 21 st. C na południowym zachodzie; w rejonach górskich około 14 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy, wschodzie i południu okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni.

ZOBACZ: Nadciąga apogeum upałów. IMGW wydaje pomarańczowe alerty

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy i w centrum okresami duże i wówczas możliwe słabe opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 9 do 11 stopni Celsjusza, chłodniej w rejonach podgórskich od 3 do 5 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie nad morzem do 14 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w północnej połowie kraju porywisty, zachodni i południowo-zachodni.

Prognoza pogody na przyszły tydzień. Nadciągają upały

Według informacji podanych na IMGW wzrost temperatury nastąpi w środę, wtedy już w woj. lubuskim termometry mogą wskazać 30 st. C i 29 st. C na Dolnym Śląsku i w Opolu. Upały ustąpią w sobotę, wtedy temperatura będzie się wahać od 20 st. C w rejonach podgórskich do 26 st. C w Lublinie.

ZOBACZ: "Spadające gwiazdy" nad Polską. Kiedy będzie można obejrzeć deszcz meteorów?

- W czwartek i piątek szczególnie na wschodzie i południu kraju temperatura może wynieść około 30-31 st. C, lokalnie 32 st. C - zapowiedziała synoptyczka.

WIDEO: "Zawsze patrzę w stronę Tatr". To jeden z najstarszych rodów w Europie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mdb / polsatnews.pl / PAP