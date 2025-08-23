Wybuch gazu na Opolszczyźnie. Trzy osoby poszkodowane

Polska
Wybuch gazu na Opolszczyźnie. Trzy osoby poszkodowane
KP PSP Olesno
Wybuch gazu w domu wielorodzinnym w Kościeliskach

W domu wielorodzinnym w Kościeliskach na Opolszczyźnie doszło do wybuchu gazu. W momencie eksplozji w środku przebywało pięć osób, z czego trzy osoby zostały poszkodowane - potwierdził w rozmowie z polsatnews.pl kpt. Łukasz Nowak z KW PSP w Opolu. Rannym udzielono pomocy medycznej, nie wymagali hospitalizacji.

Do zdarzenia doszło w piątek około 18:30 w domu wielorodzinnym w miejscowości Kościeliska (pow. oleski, woj. opolskie). 

 

- W momencie eksplozji w środku przebywało pięć osób, z czego trzy osoby zostały poszkodowane - przekazał w rozmowie z polsatnews.pl kpt. Łukasz Nowak z KW PSP w Opolu. 

Wybuch gazu na Opolszczyźnie. Trzy osoby poszkodowane

Jak dodał rannym udzielono pomocy medycznej, ale nie wymagali przewiezienia do szpitala. 

 

- Cztery osoby mieszkające w okolicznych domach same ewakuowały się z miejsca zagrożenia - dodał strażak. 

 

Na miejscu działało pięć zastępów straży pożarnej

 

Więcej informacji wkrótce. 

WIDEO: Putin "się wystraszył". Marcin Przydacz o szansach na przełom po negocjacjach na Alasce
Agata Sucharska / polsatnews.pl
Czytaj więcej
KOŚCIELISKAOPOLSKIEPOLSKASTRAŻ POŻARNAWYBUCH GAZU

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 