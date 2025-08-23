W domu wielorodzinnym w Kościeliskach na Opolszczyźnie doszło do wybuchu gazu. W momencie eksplozji w środku przebywało pięć osób, z czego trzy osoby zostały poszkodowane - potwierdził w rozmowie z polsatnews.pl kpt. Łukasz Nowak z KW PSP w Opolu. Rannym udzielono pomocy medycznej, nie wymagali hospitalizacji.

Do zdarzenia doszło w piątek około 18:30 w domu wielorodzinnym w miejscowości Kościeliska (pow. oleski, woj. opolskie).

- W momencie eksplozji w środku przebywało pięć osób, z czego trzy osoby zostały poszkodowane - przekazał w rozmowie z polsatnews.pl kpt. Łukasz Nowak z KW PSP w Opolu.

Wybuch gazu na Opolszczyźnie. Trzy osoby poszkodowane

Jak dodał rannym udzielono pomocy medycznej, ale nie wymagali przewiezienia do szpitala.

- Cztery osoby mieszkające w okolicznych domach same ewakuowały się z miejsca zagrożenia - dodał strażak.

Na miejscu działało pięć zastępów straży pożarnej.

