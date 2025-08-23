Na plaży Abu Tlat w Aleksandrii doszło do tragedii. W Morzu Śródziemnym utonęło sześciu uczniów, którzy byli na wycieczce. 21 osób uratowano, trafiły one do szpitala. Władze przekazały, że na kąpielisku wywieszona była w tym czasie czerwona flaga.

Sześciu uczniów, uczestników wycieczki, utonęło przy plaży Abu Tlat w egipskiej Aleksandrii. 21 tonących ocalono, zostali przewiezieni do szpitali - przekazało ministerstwo zdrowia. Na miejscu zdarzenia interweniowało 16 karetek.

Tragedia w Aleksandrii. Utonęło sześciu uczniów

Urząd gubernatora Aleksandrii podkreślił, że do wypadku doszło pomimo wywieszonej na plaży czerwonej flagi oznaczającej zakaz kąpieli z powodu wysokich fal - podał portal Ahram.

Na razie nie poinformowano jak doszło do tragedii, ani dlaczego uczniowie znaleźli się w wodzie.

Szczegółowe okoliczności wypadku zbadają śledczy.

Egipskie ministerstwo zdrowia zaapelowało o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na plażach, szczególnie podczas wycieczek grupowych.

W Egipcie latem często dochodzi do utonięć, zwłaszcza wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego, gdzie mogą wystąpić zarówno wysokie fale, jak i niebezpieczne prądy - podkreślił portal.

mdb / polsatnews.pl / PAP