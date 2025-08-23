Na planie piątego sezonu serialu "Emily w Paryżu" w Wenecji doszło do tragicznego zdarzenia. Podczas kręcenia ostatniego ujęcia produkcji zmarł nagle Diego Borella, asystent reżysera. Miał 47-lat. Produkcja została natychmiast wstrzymana.

Do tragedii doszło w czwartek wieczorem w historycznym hotelu Danieli w Wenecji. Według włoskiej gazety "La Repubblica" Diego Borella nagle upadł na oczach ekipy filmowej, gdy przygotowywał się do kręcenia jednej z ostatnich scen sezonu.

Na miejsce natychmiast wezwano pomoc medyczną, jednak mimo prób reanimacji, lekarze stwierdzili zgon 47-latka. Przyczyną śmierci miał być atak serca.

Borella urodził się w Wenecji w 1978 roku. Był cenionym reżyserem i scenarzystą, który kształcił się w Rzymie, Londynie i Nowym Jorku. W ostatnich latach poświęcił się również twórczości literackiej - publikował bajki, haiku oraz sztuki teatralne.

Zdjęcia do piątego sezonu "Emily w Paryżu" rozpoczęły się 15 sierpnia w Wenecji i miały zakończyć się 25 sierpnia. Po śmierci Borelli produkcja została tymczasowo wstrzymana.

Nadchodzący sezon serialu z Lily Collins w roli głównej ma zadebiutować 18 grudnia. Tym razem akcja produkcji przeniesie się do Rzymu, gdzie główna bohaterka kontynuuje swoją europejską przygodę. Na razie nie wiadomo, kiedy zdjęcia zostaną wznowione.