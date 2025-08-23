Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przez burzami oraz silnym wiatrem dla północnej części kraju. Z kolei w całej zachodniej i centralnej Polsce przewidywane są silne porywy wiatru. Zagrożenie wystąpi także na Bałtyku, gdzie mogą wystąpić trąby wodne.

Najbardziej narażone na burze są zachodnie części woj. pomorskiego, oraz północnej części zachodniopomorskiego. W tych regionach mogą wystąpić opady deszczu do 20 mm, a także silny wiatr - w porywach do 70km/h.

Według prognozy burzowej, podwyższone wartości ścinania wiatru mogą skutkować trąbami wodnymi. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk szacuje się na 70 proc. Alerty zaczną obowiązywać w sobotę o godz. 11 i potrwają do godz. 20.

IMGW ostrzega także przed silnym wiatrem na Bałtyku Południowo-Wschodnim, Centralnym, Północnym i Zachodnim. Tam możliwe są burzowe porywy wiatru z północnego zachodu.

IMGW wydało ostrzeżenia. Połowa kraju na żółto

Wydane zostały również ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem w woj. wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim oraz części zachodniopomorskiego, pomorskiego kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i łódzkiego.

W tych regionach prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 70 km/h, z północnego zachodu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk wynosi 70 proc. Alerty będą obowiązywać od godz. 12 do godz. 18 w północno-zachodniej części Polski, a od godz. 14 do godz. 20 w południowo-zachodniej.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. IMGW zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

