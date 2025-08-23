Od początku roku odnotowano 41-proc. wzrost przestępstw motywowanych uprzedzeniami. Z nowych danych Komendy Głównej Policji dowiadujemy się, że ich liczba od początku roku przekroczyła pół tysiąca.

Komenda Główna Policji poinformowała, że w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2025 roku odnotowano 543 stwierdzonych przestępstw motywowanych uprzedzeniami. To 159 więcej niż w tym samym okresie w 2024 roku, co oznacza wzrost o 41 proc.

W komunikacie śledczy przypomnieli, że w polskim prawie karnym mowa nienawiści i hejt nie są bezpośrednio penalizowane, niemniej tego typu zachowania mogą wyczerpywać znamiona przestępstw zniesławienia (art. 212 k.k.) lub znieważenia innej osoby (art. 216 k.k.).

Niepokojące dane policji. Wzrost o ponad 40 proc.

Oprócz tego, organy ścigania posiłkują się terminem używanym przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) – Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).

Przestępstwo na tle nienawiści wyróżnia się tym, że sprawca popełnia je kierując się konkretną motywacją - uprzedzeniem. Policja podkreśliła, że przestępstwa z nienawiści są przejawem dyskryminacji i naruszeniem podstawowych praw człowieka.

W tych czynach istotna jest motywacja sprawcy, która musi ujawnić się przed lub w trakcie popełniania przestępstwa. Powinna ona wskazywać na fakt, że sprawca "wybrał" swoją ofiarę kierując się cechami chronionymi.

543 przestępstwa motywowane przestępstwami

Policja wskazała, że od 1 stycznia 2015 r. wprowadzono monitoring przestępstw z nienawiści. W tym celu ustanowiony został koordynator krajowy, a w komendach wojewódzkich i stołecznej policji powołani są koordynatorzy wojewódzcy, którzy monitorują postępowania przygotowawcze w zakresie przestępstw motywowanych uprzedzeniami.

Gromadzone przez nich dane poddawane są analizie i wykorzystywane m.in. do rozpoznawania skali zjawiska, sposobów działania sprawców oraz do określenia potrzeb szkoleniowych funkcjonariuszy. Ponadto postępowania te znajdują się pod ścisłym nadzorem prokuratury.

bp/pbi / polsatnews.pl