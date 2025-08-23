Stan wody w Wiśle jest rekordowo niski. W nocy z piątku na sobotę odczyty wykazały zaledwie 10 centymetrów. To nie jedyna rzeka, która zmaga się z suszą hydrologiczną. Reporterka Polsat News Katarzyna Rosicka - cytując najnowsze dane IMGW - wskazała, że poziom wody poniżej minimum występuje w 16 stacjach badawczych.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że w nocy z piątku na sobotę odnotowano najniższy w historii pomiarów stan wody w Wiśle. Na stacji Warszawa-Bulwary odczyty wskazały zaledwie 10 cm.

Jak przypomina reporterka Polsat News Katarzyna Rosicka poprzedni najniższy wynik został odnotowany 8 lipca 2025 roku. Wówczas odczyty wskazały 11 cm. Alarmujący poziom wody odnotowano także na innej warszawskiej stacji - Warszawa-Nadwilanówka - poziom wody wskazywał tam 41 cm.

Rekordowo niski poziom wody w Wiśle. Ekspert: problem suszy może powrócić

IMGW ostrzega, że sytuacja może utrzymywać się bardzo długo, a sytuacja może pogorszyć się przez prognozowane na wrzesień susze. - W związku z dużym prawdopodobieństwem nowej fali upałów we wrześniu, może powrócić problem suszy oraz niskich stanów wody w rzekach - powiedział PAP profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Profesor Chojnicki przypomniał także, że podobna sytuacja miała już miejsce we wrześniu ubiegłego roku.

Dane IMGW wskazują, że poziom wody poniżej minimum okresowego występuje na 16 stacjach hydrologicznych m.in: na rzekach Żylicy, Nysie Kłodzkiej, Pilicy oraz Narwii.

Lokalnie w jednym punkcie w Polsce stan wody znajduje się powyżej stanu ostrzegawczego. W miejscowości Dziarny w woj. warmińsko-mazurskim na rzece Iławka odnotowano 134 cm.

