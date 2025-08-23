Kreml unika spotkania przywódcy Rosji Władimira Putina z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, bo boi się, że takie spotkanie podważyłoby wizerunek Putina w kraju - podkreślił w ostatnim raporcie amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Zdaniem ekspertów Rosja gra na czas, by odsunąć groźbę amerykańskich sankcji.

ISW przypomniał, że w piątek minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow udzielił wywiadu amerykańskiej telewizji, w którym stwierdził, że obecnie nie ma planów spotkania Putina z Zełenskim, a Putin spotka się, "gdy będzie gotowy plan szczytu". Podkreślił, że obecnie plan ten gotowy nie jest.

Zdaniem ISW wywiad Ławrowa miał wyjaśnić zachodnim odbiorcom, dlaczego nie dojdzie do spotkania Putina z Zełenskim w terminie oczekiwanym przez prezydenta USA Donalda Trumpa.

ISW: Kreml boi się negatywnych konsekwencji wizerunkowych

W ocenie analityków think tanku Moskwa obawia się, że dwustronne spotkanie Putina z Zełenskim mogłoby podważyć wewnętrzne uzasadnienie Putina dla wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Rosyjski niezależny portal Wierstka powołując się na rozmówców z Kremla, twierdzi, że Putin i jego doradcy boją się negatywnych konsekwencji wizerunkowych spotkania z Zełenskim.

Zdaniem ISW władze usiłują jednocześnie nie narazić się opinii publicznej, która została uwarunkowana przez propagandę do zaakceptowania jedynie pełnego zwycięstwa Rosji na Ukrainie, oraz odsunąć dalsze sankcje USA, które mogłyby wpłynąć na zdolność Rosji do kontynuowania wysiłków wojennych.

Rosja podważa legalność władz w Kijowie. Kluczowy problem

ISW przypomniał, że argument, jakim posługują się rosyjskie władze, by przerzucić winę za brak spotkania na Ukrainę, to domniemany brak legitymacji demokratycznie wybranego rządu Ukrainy. Podczas piątkowego wystąpienia w amerykańskiej telewizji Ławrow zapytał, jak Rosja może spotykać się z osobą "podającą się za przywódcę", fałszywie sugerując, że Zełenski pełni swoją funkcję nielegalnie.

Wcześniej zaś szef rosyjskiego MSZ kwestionował również legalność ukraińskich urzędników i ich uprawnienia do podpisania porozumienia pokojowego z Rosją. Podobne poglądy wyrażali również inni rosyjscy politycy, w tym deputowani zasiadający w komisji spraw zagranicznych i komisji obrony Dumy Państwowej.

Rosyjscy urzędnicy wielokrotnie podważali legalność prezydentury Zełenskiego. Był to element ciągłych wysiłków mających na celu usprawiedliwienie wojny Rosji z Ukrainą i odwrócenie uwagi od odmowy Rosji udziału w negocjacjach.

ISW zwróciło uwagę na jeszcze jedną konsekwencję postawy Moskwy. Odrzucając legalność Zełenskiego, Rosja może po czasie, używając tego samego argumentu, wycofać się z jakiegokolwiek podpisanego w przyszłości porozumienia pokojowego.