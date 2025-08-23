Sojusz wesprze Ukrainę. Admirał NATO zdradza szczegóły

Admirał Giuseppe Cavo Dragone, w sobotnim wydaniu dziennika "Corriere della Sera" powiedział, że NATO zwiększy pomoc militarną dla Ukrainy. Podkreślił także, że konieczne jest zaostrzenie nakładanych na Rosję sankcji. Jego zdaniem może to wywrzeć wewnętrzną presję na Władimira Putina.

Szef Komitetu Wojskowego NATO admirał Giuseppe Cavo Dragone powiedział w wywiadzie dla włoskiego dziennika "Corriere della Sera" o zamiarze zwiększenia pomocy militarnej dla Ukrainy.

- Zamierzamy (także) kontynuować pomoc humanitarną i również ją zwiększyć - mówił Dragone.

- Jest już jasne, że Ukraińcy dążą do dialogu, ale Rosjanie są niechętni i grają na czas - ocenił admirał. Wyraził także nadzieję, że zaostrzone zostaną także sankcje przeciw Rosji. Działanie takie, jego zdaniem, miało by doprowadzić do wzrostu wewnętrznej presji na Putina.

ZOBACZ: Okręty NATO na Bałtyku. Jasny sygnał dla Moskwy

W wywiadzie podkreślił także, że z krajów NATO pochodzi 99 proc. pomocy militarnej dla Ukrainy, a w zeszłym roku wsparcie to wyniosło ok. 50 mld dolarów. Od początku 2025 roku sojusz przekazał Ukrainie 33 mld dolarów.

Sankcje na Rosję będą "niezbędne". NATO ma plan

- Przy każdej okazji NATO powtarza, że nasze pełne poparcie dla Ukrainy nigdy się nie zmieniło i nie zmieni się tak długo, jak nie będzie sprawiedliwego i trwałego pokoju - zapewnił. Jak zauważył, "Ukraińcy pokazali, że są doskonałymi żołnierzami" i jest to "wojsko, które musi pozostać po naszej stronie, to wzór dla Europy".

Mówiąc o ewentualnej obecności sił państw Sojuszu w Ukrainie, Dragone oświadczył, że jest to "część polityki międzynarodowej i negocjacji z Moskwą", o którym "my w NATO absolutnie nie rozmawialiśmy, nawet nie wspomnieliśmy".

ZOBACZ: Donald Trump o przyszłości Ukrainy w NATO. Padły stanowcze słowa

Rozmowy o tej kwestii uznał za przedwczesne.

- Wiemy, że sprawa kontyngentów została poruszona przez poszczególne państwa, być może także na poziomie dwustronnym. Ale powtarzam, ona jest w fazie początkowej. Gwarancje bezpieczeństwa ustalone przez polityków muszą zdefiniować ten kontekst - powiedział szef Komitetu Wojskowego NATO.

WIDEO: Marek Magierowski o szczycie Trump - Putin. "Wyciągnięcie Putina z tej klatki to duży gest" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bp / polsatnews.pl