Ponad 60 proc. ankietowanych uważa, że polscy żołnierze nie powinni zostać wysłani do Ukrainy w ramach sił pokojowych - wynika z najnowszego sondażu. Nieco większymi przeciwnikami takiego rozwiązania są mężczyźni niż kobiety. Za to najwięcej zwolenników jest wśród osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym.

"Czy gdyby na Ukrainie pojawiły się siły pokojowe, w ich skład powinni wchodzić polscy żołnierze?" - takie pytanie ankietowanym zadano w sondażu SW Research dla rp.pl.

Za wysłaniem polskich żołnierzy na Ukrainę jest 17,3 proc. badanych. Przeciwnego zdania natomiast 61,1 proc. Odpowiedzi "nie wiem" udzieliło 21,6 proc. ankietowanych.

Polskie wojska w Ukrainie? Sondaż. Mężczyźni zdecydowanie przeciw

Pracownia sprawdziła, jak odpowiedzi na pytanie kształtowały się ze względu na płeć.

Niemal 60 proc. kobiet (58,7 proc,) nie popiera pomysłu wysłania polskich wojsk do Ukrainy. Zwolennikami wysłania żołnierzy za wschodnią granicę jest natomiast 15,8 proc. Co czwarta kobieta (25,5 proc.) odpowiedziała "nie wiem".

63,9 proc. mężczyzn nie chce wysłania wojsk do Ukrainy. Innego zdania jest 18,9 proc. ankietowanych. 17,1 proc. nie wiedziało, jakiej odpowiedzi udzielić.

Polskie wojska w Ukrainie? Sondaż. Zdecydowany sprzeciw najmłodszych

Największą niechęć do zaangażowania polskich żołnierzy w misję pokojową w Ukrainie przejawiają mieszkańcy miast do 20 tys. mieszkańców (69,9 proc. na "nie") oraz najmłodsi badani (68,6 proc. na "nie").

Najwięcej zwolenników tego pomysłu to osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (27,2 proc. na "tak" oraz ankietowani w wieku 35-49 lat (20,9 proc. na "tak").