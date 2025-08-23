Złoto dla Polki na mistrzostwach świata. Triumf Anny Puławskiej

Złoty medal dla Polki na mistrzostwach świata w kajakarstwie. Anna Popławska triumfowała w konkurencji K1 500 m, pokonując zawodniczki z Australii (drugie miejsce) i Węgier (trzecie miejsce). Polskiej medalistce gratulacje złożył Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kajakarka Anna Puławska zdobyła złoty medal w olimpijskiej konkurencji K1 500 m w mistrzostwach świata rozgrywanych w Mediolanie. Zawodniczka AZS AWF Gorzów Wlkp. pokonała Australijkę Natalię Drobot o 0,43 s, trzecia była Węgierka Zsoka Csikos.

Polska kajakarka triumfuje na mistrzostwach świata. Anna Puławska ze złotem

To pierwszy medal wywalczony przez polską reprezentację w zawodach. Puławska natomiast w niedzielę stanie przed szansą wywalczenia kolejnego krążka w dwójce na 500 m z Martyną Klatt.

Kajakarce pogratulował wicepremier i szef MON. Anna Puławska jest żołnierzem Wojska Polskiego.

"Brawo, Pani Anno! Jesteśmy dumni, że w biało-czerwonych barwach zdobywa Pani trofea na światowych arenach" - napisał Władysław Kosiniak-Kamysz.