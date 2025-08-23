Pierwsze oficjalne przemówienie Marty Nawrockiej. "Wyjątkowe wydarzenie"
Marta Nawrocka wygłosiła swoje pierwsze oficjalne publiczne przemówienie w nowej roli. Przy okazji Festiwalu Piłki Nożnej Kobiecej, który objęła patronatem, skierowała kilka słów do zawodniczek. - Wasza pasja, energia i waleczność udowadniają, że futbol to nie jest tylko domena męska - podkreśliła.
W sobotę pierwsza dama Marta Nawrocka wzięła udział w IV Podkarpackim Festiwalu Piłki Nożnej Kobiecej w Tarnobrzegu (woj. podkarpackie).
- Wasza pasja, energia i waleczność udowadniają, że futbol to nie jest tylko domena męska. Jesteście wzorem ambicji, determinacji i prawdziwej drużynowej siły - powiedziała do zawodniczek.
Jak zaznaczyła, że "to wyjątkowe wydarzenie pokazuje, jak pięknie rozwija się ta dyscyplina wśród pań".
"Sport to nie tylko rywalizacja - to także przyjaźń, radość, wspólnota i ogromne emocje" - zacytowała pierwszą damę Kancelaria Prezydenta RP na platformie X.
Podkarpacki Festiwal Piłki Nożnej Kobiecej to jedyny taki turniej w Polsce. Uczestniczą w nim drużyny reprezentujące kluby piłkarskie, w których trenują dziewczyny i kobiety w różnych grupach wiekowych - od najmłodszych do seniorek.
- Życzę wam wspaniałych bramek, pięknych emocji i spełnienia sportowych marzeń. Powodzenia - dodała Marta Nawrocka podczas otwarcia Festiwalu, który objęła swoim patronatem. To było też pierwsze oficjalne wystąpienie pierwszej damy RP, która zainaugurowała swoją publiczną działalność w nowej roli dwa tygodnie temu.
Doradca prezydenta RP Łukasz Witek, który w Kancelarii odpowiada za sport, podczas rozmowy z dziennikarzami w Tarnobrzegu wskazał na potrzebę wspierania tego typu wydarzeń.
Organizatorem Festiwalu jest Podkarpacki Związek Piłki Nożnej. Prezes związku Mieczysław Golba jest jednym z najbliższych współpracowników prezesa PZPN Cezarego Kuleszy. Golba to również polityk, były poseł, a od trzech kadencji senator RP (w 2023 roku wybrany tak jak wcześniej, z listy Prawa i Sprawiedliwości).