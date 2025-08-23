Marta Nawrocka wygłosiła swoje pierwsze oficjalne publiczne przemówienie w nowej roli. Przy okazji Festiwalu Piłki Nożnej Kobiecej, który objęła patronatem, skierowała kilka słów do zawodniczek. - Wasza pasja, energia i waleczność udowadniają, że futbol to nie jest tylko domena męska - podkreśliła.

W sobotę pierwsza dama Marta Nawrocka wzięła udział w IV Podkarpackim Festiwalu Piłki Nożnej Kobiecej w Tarnobrzegu (woj. podkarpackie).

- Wasza pasja, energia i waleczność udowadniają, że futbol to nie jest tylko domena męska. Jesteście wzorem ambicji, determinacji i prawdziwej drużynowej siły - powiedziała do zawodniczek.

ZOBACZ: Pierwsza taka ceremonia z Karolem Nawrockim. Złożył ważną deklarację

Jak zaznaczyła, że "to wyjątkowe wydarzenie pokazuje, jak pięknie rozwija się ta dyscyplina wśród pań".

"Sport to nie tylko rywalizacja - to także przyjaźń, radość, wspólnota i ogromne emocje" - zacytowała pierwszą damę Kancelaria Prezydenta RP na platformie X.

Pierwsze wystąpienie Marty Nawrockiej. Objęła patronatem piłkarski festiwal

Podkarpacki Festiwal Piłki Nożnej Kobiecej to jedyny taki turniej w Polsce. Uczestniczą w nim drużyny reprezentujące kluby piłkarskie, w których trenują dziewczyny i kobiety w różnych grupach wiekowych - od najmłodszych do seniorek.

- Życzę wam wspaniałych bramek, pięknych emocji i spełnienia sportowych marzeń. Powodzenia - dodała Marta Nawrocka podczas otwarcia Festiwalu, który objęła swoim patronatem. To było też pierwsze oficjalne wystąpienie pierwszej damy RP, która zainaugurowała swoją publiczną działalność w nowej roli dwa tygodnie temu.

Największy w Polsce turniej piłkarski kobiet z honorowym patronatem Pierwszej Damy.



Marta Nawrocka w #Tarnobrzeg: To wyjątkowe wydarzenie pokazuje, jak pięknie rozwija się ta dyscyplina wśród pań. Sport to nie tylko rywalizacja – to także przyjaźń, radość, wspólnota i ogromne… pic.twitter.com/zmwLdy9Ys3 — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) August 23, 2025

Doradca prezydenta RP Łukasz Witek, który w Kancelarii odpowiada za sport, podczas rozmowy z dziennikarzami w Tarnobrzegu wskazał na potrzebę wspierania tego typu wydarzeń.

ZOBACZ: Pierwsza inicjatywa ustawodawcza prezydenta. "Potrzebujemy wielkich inwestycji"

Organizatorem Festiwalu jest Podkarpacki Związek Piłki Nożnej. Prezes związku Mieczysław Golba jest jednym z najbliższych współpracowników prezesa PZPN Cezarego Kuleszy. Golba to również polityk, były poseł, a od trzech kadencji senator RP (w 2023 roku wybrany tak jak wcześniej, z listy Prawa i Sprawiedliwości).