Okręty NATO na Bałtyku. Jasny sygnał dla Moskwy

Dwa okręty stałej grupy morskiej NATO: niemiecki okręt zaopatrzeniowy oraz holenderska fregata przybyły w piątek do Rygi w ramach kontynuacji misji Baltic Sentry. Jej celem jest ochrona infrastruktury podwodnej - poinformowała łotewska agencja LETA. To reakcja na ostatnie sabotaże na Morzu Bałtyckim.

Do Rygi, stolicy Łotwy, przybyły dwa okręty Grupy Morskiej NATO, holenderska fregata oraz niemiecki okręt zaopatrzeniowy. Celem ich tymczasowego stacjonowania jest misja Baltic Sentry, która ma za zadanie ochronę infrastruktury podwodnej.

- Obecność NATO na Łotwie jest namacalnym symbolem naszego zaangażowania w bezpieczeństwo tego regionu - powiedział Arjen Warnaar, komandor Królewskiej Marynarki Wojennej Niderlandów.

- Jesteśmy tu, aby pokazać, że NATO jest zjednoczone, obecne i gotowe - dodał.

Fregata "De Ruyter" ma 144 m długości i została wprowadzona do służby na początku tego wieku. Z kolei okręt zaopatrzeniowy "FGS Rhon", mający ok. 130 m długości, służy w marynarce wojennej Niemiec od końca lat 70. ubiegłego wieku. Jednostki będą stacjonować w stolicy Łotwy do poniedziałku.

Łotwa. Okręty NATO zacumowały w stolicy

W komunikacie Dowództwa Sojuszniczych Sił Morskich MARCOM podkreślono, że jednostki SNMG1, wspierając misję Baltic Sentry (Bałtycka Warta), monitorują i chronią krytyczną infrastrukturę podmorską, jak kable, rurociągi oraz inne obiekty kluczowe dla bezpieczeństwa regionalnego.

Wizyta okrętów w Rydze jest następstwem niedawnych patroli SNMG1 na dalekiej północy i Morzu Barentsa, demonstrujących zasięg operacyjny NATO od Arktyki po Bałtyk - dodano.

Baltic Sentry. NATO demonstruje swoją siłę

Natowska misja Baltic Sentry (Bałtycka Warta) została powołana w styczniu w Helsinkach w celu zapobieżenia możliwym sabotażom na podwodną infrastrukturę krytyczną, po tym jak w Boże Narodzenie uszkodzone zostało elektroenergetyczne łącze przesyłowe między Finlandią a Estonią EstLink 2 oraz kilka kabli telekomunikacyjnych.

Podejrzewany jest o to należący do rosyjskiej floty cieni tankowiec "Eagle S", którego kotwica została przeciągnięta po dnie na odcinku blisko 100 km. W operację Baltic Sentry zaangażowane są różne kraje oraz jednostki wojsk, a także okręty wojenne, samoloty rozpoznawcze, bezzałogowce oraz drony morskie.

