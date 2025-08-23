Obywatel Ukrainy, próbując odpalić papierosa w trakcie jazdy samochodem, wypadł z trasy i kilkukrotnie koziołkował. Na miejsce - w wielkopolskich Zdunach - zjechały służby, które pracowały rzez 12 godzin. Policja błyskawicznie ustaliła, że kierowca był nietrzeźwy - miał 1,2 promila w wydychanym powietrzu.

Do wypadku doszło w czwartek ok. 21:50 w Zdunach, jednak szczegóły przekazano dopiero w sobotę. Według ustaleń policji 22-letni obywatel Ukrainy próbował zapalić papierosa w trakcie jazdy. Stracił jednak panowanie nad pojazdem, wypadł z drogi i kilkukrotnie koziołkował.

Badania wykazały, że w trakcie prowadzenia pojazdu był pijany - miał 1,2 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Kierowca został przetransportowany do szpitala, gdzie przez cały czas pozostawał pod nadzorem policjantów. Po zwolnieniu przez lekarza został przewieziony do komendy na "dalsze czynności".

Na miejscu zdarzenia pracowało 10 funkcjonariuszy policji, strażaków z PSP Krotoszyn i OSP Zduny oraz zespół ratownictwa medycznego. Akcja trwała ponad 12 godzin.

22-latek odpowie przed Sądem. Czeka go kara w postaci 150 stawek dziennych po 15 zł każda, świadczenie pieniężne w wysokości 5000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym, trzy lata zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i obowiązek pokrycia kosztów sądowych.

Dodatkowo, za spowodowanie zdarzenia drogowego mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 300 zł, a na miejscu zatrzymano mu prawo jazdy.

