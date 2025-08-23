Blisko połowa badanych, 49,1 proc., uważa, że Polska nie może ufać Donaldowi Trumpowi w kwestiach bezpieczeństwa - wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez SW Research.

W sondażu SW Research przeprowadzonym na zlecenie Onetu zapytano, czy Polska może ufać Donaldowi Trumpowi w kwestiach bezpieczeństwa.

49,1 proc. ankietowanych udzieliła odpowiedzi "nie". Pozytywnie na pytanie odpowiedziało 28,9 proc. osób, natomiast 22 proc. pytanych wskazało na odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 19-20 sierpnia 2025 roku przez SW Research metodą CAWI. W ramach badania przeprowadzono 823 ankiety na ogólnopolskiej próbie dorosłych.

Czy Trump zapewniłby Polsce bezpieczeństwo? Najnowszy sondaż

Donald Trump przekonuje, że doprowadził do zakończenia sześciu wojen. Podkreślił też, że wojna na Ukrainie jest znacznie trudniejsza niż myślał. Podczas kampanii wyborczej przekonywał, że zakończy trwający od 2022 roku konflikt w ciągu 24 godz. od objęcia urzędu.

Obecnie amerykański prezydent próbuje doprowadzić do spotkania Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina. Sam Trump spotkał się w zeszłym tygodniu z przywódcą Rosji na Alasce, a następnie gościł w Białym Domu prezydenta Ukrainy.

Po spotkaniach podkreślił, że kluczowe do zakończenia wojny jest doprowadzenie do spotkania obu prezydentów.

bp / polsatnews.pl