Koalicja Obywatelska zrównuje się wynikiem z Prawem i Sprawiedliwością. Obie partie - gdyby wybory przeprowadzono w połowie sierpnia - mogłyby liczyć na 30 proc. poparcie. Na trzecim miejscu uplasowałaby się Konfederacja (12 proc.). Poza Wiejską znalazłyby się za to dwie partie wchodzące w skład rządzącej koalicji.

Gdyby Polacy poszli wybrać przedstawicieli do Sejmu i Senatu w połowie sierpnia 2025 roku, na czele znalazły się Koalicja Obywatelska z 30 proc. poparciem (wzrost o 2 pp. względem badania z lipca) oraz Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskałoby taki sam wynik (wzrost o 3 pp. w porównaniu z lipcowym sondażem).

ZOBACZ: Afera KPO a notowania rządu. Jest nowy sondaż

Nowy sondaż CBOS. Dwaj liderzy, cztery partie poza Sejmem

Trzecia lokata przypadłaby Konfederacji z 12 proc. poparciem (dokładnie taki sam rezultat w porównaniu z lipcem). Pozostałe ugrupowania cieszyłyby się niższym zainteresowaniem wśród wyborców.

Lewica uzyskałaby 7 proc. (wzrost o 1 pp.), a partia Razem - 5 proc. (spadek o 1 pp.). Do Sejmu nie dostałyby się za to:

Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna - 3 proc. (spadek o 5 pp.),

- 3 proc. (spadek o 5 pp.), Polska 2050 - 2 proc. (spadek o 1 pp.) oraz

- 2 proc. (spadek o 1 pp.) oraz PSL - 1 proc. badanych (bez zmian względem lipcowego badania).

9 proc. ankietowanych zadeklarowało, że nie wie, na jakie ugrupowanie zdecydowaliby się zagłosować.

Frekwencja wyborcza szacowana jest na 84 proc., czyli spadła o 1 pp. w porównaniu z poprzednim miesiącem. Z co najmniej 99-procentową pewnością uczestnictwo w tym głosowaniu zadeklarowało 70 proc. ogółu ankietowanych fundacji CBOS.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 18–21 sierpnia 2025 r. metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 90 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 10 proc.) na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski.

Pytania o KPO. Alarmujące wyniki dla rządu

Wcześniej sondaż IBRIS przygotowany dla "Rzeczpospolitej" sugerował, że afera wokół wypłacania środków z KPO odbije się na notowaniach rządzącej koalicji. Ponad 70 proc. ankietowanych udzieliło twierdzącej odpowiedzi na pytanie, czy kontrowersje uderzą w rząd. Ponadto 52 proc. niezadeklarowanych wyborców również jest zdania, że afera wokół KPO odciśnie piętno na notowaniach władzy.