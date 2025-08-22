"Urlop nie jest poważną sprawą, a premierowi rządu nie wypada pisać, że jest skoncentrowany na wypoczynku" - napisał Mariusz Błaszczak w reakcji na wpis Donalda Tuska. Wcześniej premier wskazał, że akt oskarżenia przeciwko byłemu ministrowi obrony narodowej nie wynika z chęci zemsty, a z realnych zaniedbań. "Szczerze powiedziawszy, zapomniałem o pańskim istnieniu" - stwierdził Tusk.

Do prokuratury wpłynął akt oskarżenia przeciwko byłemu ministrowi obrony narodowej Mariuszowi Błaszczakowi. Śledczy zarzucają mu przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści osobistych dla swojej formacji politycznej. Chodzi o sytuację z lipca 2023 roku, kiedy doszło do zniesienia klauzul "Ściśle tajne" oraz "Tajne" z fragmentów dokumentów dotyczących planowania operacyjnego na szczeblu strategicznym.

Błaszczak nie jest jedyną osobą, której nazwisko pojawiło się w akcie oskarżenia. Wśród wymienionych znaleźli się jeszcze Sławomir Cenckiewicz (były dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, obecny szef BBN), Agnieszka Glapiak (obecna przewodnicząca KRRiT) oraz Piotr Z. (dawny dyrektor departamentu strategii i planowania MON).

"Tak rozumiem swoją misję". Błaszczak reaguje na prokuratorskie zarzuty

Były minister obrony narodowej odniósł się do prokuratorskich zarzutów, twierdząc, że "to nie akt oskarżenia, a akt zemsty Donalda Tuska". Napisał on, że będzie musiał odpowiedzieć przed sądem za ujawnienie "planów pierwszego rządu PO-PSL", które rzekomo miały dotyczyć oddania "niemal połowy Polski bez walki".

"Gdybym stanął jeszcze raz przed tym dylematem, bez wahania odtajniłbym dokumenty pokazujące prawdziwe intencje ekipy Tuska. Tak rozumiem swoją misję jako polityk - służyć ludziom, a szczególnie mieszkańcy Wschodniej Polski mieli prawo wiedzieć jaki los szykuje dla nich rząd PO-PSL" - napisał Błaszczak.

"Zapomniałem o pańskim istnieniu". Spięcie Tuska z Błaszczakiem

Niedługo później na te słowa zareagował sam premier, który wskazał, że Błaszczak napisał nieprawdę, kiedy przekazał, że akt oskarżenia wobec niego wynika z chęci zemsty. "Szczerze powiedziawszy, zapomniałem o pańskim istnieniu. Jestem skoncentrowany na poważnych sprawach" - podsumował.

Błaszczak zdecydował się opublikować kolejny post w tej sprawie. Zauważywszy, że Tusk przebywa obecnie na urlopie, zripostował on, że "urlop nie jest poważną sprawą, a premierowi rządu nie wypada pisać, że jest skoncentrowany na wypoczynku". Były minister obrony narodowej oskarżył również Tuska o to, że to on "ponosi polityczną odpowiedzialność za doktrynę linii Wisły". "To Pana rząd likwidował jednostki i to Pana rząd blokuje teraz budżet na obronność" - napisał.