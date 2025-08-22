Ministerstwo Finansów zaproponowało istotną zmianę, która dotknie m. in. osoby grające w Lotto. Według projektu na konkursy, gry oraz zakłady wzajemne nałożony zostanie 15 proc. podatek od wygranej, co oznacza podwyżkę o 5 pkt. proc. Nowe stawki mają wejść w życie już niebawem.

Ministerstwo Finansów zaproponowało podwyższenie podatku od wygranych z 10 proc. na 15 proc. - wynika z projektu opublikowanego na stronie resortu.

Nowa stawka ma objąć wygrane w konkursach, grach, zakładach wzajemnych lub nagrody związane ze sprzedażą premiową, uzyskane w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.



Ministerstwo planuje wdrożyć nowe przepisy w czwartym kwartale 2025 roku. Zmianie miałyby ulec jeden z artykułów z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Szykują się podwyżki. Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt

W komunikacie resort finansów przekazał, że nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest konieczna, bo stawki podatku od wygranych nie były podwyższane od 2001 roku.

Ministerstwo zauważa przy tym, że w tym czasie doszło do wzrostu wartości wygranych "w ramach konkursów/nagród organizowanych przez podmioty m.in. z branży medialnej, bankowej czy też spożywczej".

ZOBACZ: Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym. Zginął 28-letni policjant



Departament finansów poinformował również o planach podwyższenia akcyzy na alkohol. W 2026 roku stawka ma wzrosnąć o 15 proc., a 2027 roku o 10 proc.

"Podwyższenie stawek akcyzy na wszystkie napoje alkoholowe ma przede wszystkim na celu ograniczenie spożycia tych napojów, a w konsekwencji redukcję negatywnych skutków nadużywania alkoholu" - podało w opisie projektu MF.