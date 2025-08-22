Wałęsa trafił do szpitala. "Usunęli, co niepotrzebne"

Lech Wałęsa ponownie trafił do szpitala. W jednej z gdańskich placówek były prezydent przeszedł operację oraz kilka zabiegów. Swój pobyt opisał w mediach społecznościowych, załączając fotografię oraz podziękowania dla personelu.

Lech Wałęsa przeszedł operację i kilka zabiegów w jednym z gdańskich szpitali. "Usunęli, co niepotrzebne, co chodzi do tyłu. Dzięki świetnemu lekarzowi! Czuję się dobrze" - napisał w piątek były prezydent w mediach społecznościowych.

W kolejnym poście podziękował personelowi medycznemu, który opiekował się nim podczas pobytu. "Chciałbym z całego serca podziękować całemu zespołowi, który opiekował się mną, moim zdrowiem i życiem. Serdecznie wszystkich pozdrawiam - dzięki wam powoli wracam do zdrowia po operacji i zabiegach" - napisał Wałęsa.

Lech Wałęsa w szpitalu. Szczegóły hospitalizacji byłego prezydenta

Informację w rozmowie z PAP potwierdził najbliższy współpracownik byłego prezydenta Marek Kaczmar. - Pan prezydent od dłuższego czasu jest w szpitalu. Miał operację i kilka drobnych zabiegów. Szef czuje się dobrze - powiedział.

Dzień wcześniej Wałęsa zamieścił na portalu społecznościowym fotografię, na której widać go na szpitalnym łóżku. Zdjęcie opatrzył komentarzem, że przygotowuje się do tournée po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

W lipcu były prezydent przeszedł operację barku w jednej z podwarszawskich klinik. Było to konieczne z powodu nasilających się dolegliwości bólowych po kontuzji, którą były prezydent doznał wiele miesięcy temu.

