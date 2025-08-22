- To miała być zasadzka, to miało być sidło, w które miał wpaść prezydent - stwierdził w "Graffiti" Zbigniew Bogucki w odniesieniu do zawetowania ustawy wiatrakowej. Rządzący "zaszyli" w niej zapisy o zamrożeniu cen energii, jednocześnie liberalizując przepisy o stawianiu wiatraków bliżej domostw. Szef Kancelarii Prezydenta RP przekazał też, że na początku września prezydent pojawi się w Rzymie.

- Pamiętajmy, że to są pierwsze dni prezydentury. Mamy już cztery inicjatywy ustawodawcze prezydenta, nie było tak aktywnej prezydentury do tej pory w historii III RP. Problemem jest to, żeby zapewnić Polakom niższe rachunki za mrożenie cen energii elektrycznej po końcu września, więc od 1 października - stwierdził Zbigniew Bogucki w rozmowie z Marcinem Fijołkiem w "Graffiti" Polsat News.

- Jeżeli rząd przewidywał, że pan prezydent z oczywistych powodów zawetuje tę ustawę, to dlaczego - w sposób niekonstytucyjny - dopiero w drugim czytaniu wrzucił zapisy dotyczące mrożenia cen energii? To miała być zasadzka, to miało być sidło, w które miał wpaść prezydent. Ale tak jak wczoraj pan prezydent Nawrocki powiedział, nie będzie ulegał żadnemu szantażowi, bo to jest szantaż wobec Polaków, a nie tylko wobec prezydenta - podkreślił szef Kancelarii Prezydenta.

Nawrocki chce "konsultowania ustaw" z Pałacem Prezydenckim

Zbigniew Bogucki został również zapytany o ustosunkowanie się do wypowiedzi Karola Nawrockiego z czwartku, w której zaapelował on do rządzących, aby konsultowali z nim projekty ustaw, zanim trafią na biurko prezydenta. Marcin Fijołek zauważył, że oznaczałoby to "solidną zmianę zwyczaju politycznego (...) a może nawet systemu na prezydencki".

- To nie jest system prezydencki, ale konstytucja jasno przyznaje odpowiednie, bardzo twarde prerogatywy prezydentowi wybranemu w powszechnych, demokratycznych, wolnych wyborach. Nie ma nikt w Polsce, żaden organ, tak silnego mandatu jak prezydent, bo on pochodzi wprost z woli narodu - odpowiedział Bogucki.

Pierwsza wizyta zagraniczna prezydenta Karola Nawrockiego

5 września Karol Nawrocki uda się do Watykanu, gdzie spotka się z papieżem Leonem XIV. Szef Kancelarii Prezydenta przekazał, że planowane jest także spotkanie z premier Włoch Giorgią Meloni w Rzymie.

