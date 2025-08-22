Samochód wbił się w naczepę. Nie żyje 18-latek
Tragiczny wypadek w Żelaźnie niedaleko Kłodzka (woj. dolnośląskie). Samochód wypadł z jezdni i uderzył w stojącą na poboczu przyczepę. Kierujący 18-latek nie przeżył zdarzenia, jego pasażer został zabrany do szpitala.
Do tragedii doszło tuż przed północą w miejscowości Żelazno na drodze wojewódzkiej 392. Świadkowie relacjonują, że kierowca forda stracił panowanie nad samochodem na łuku drogi, po czym wypadł z jezdni i uderzył w przyczepę ciężarową.
Po uderzeniu w stojącą na poboczu przyczepę, samochód zaklinował się pod nią. By wydostać poszkodowanych, strażacy musieli użyć specjalistycznych narzędzi. Na miejscu lądował także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Tragedia w Żelaźnie. Nie żyje 18-latek
- Doszło do uderzenia bocznego, od strony kierowcy. Odniósł on bardzo poważne obrażenia - przekazał w rozmowie z "Gazetą Wrocławską" dyżurny straży pożarnej.
Mimo akcji ratunkowej 18-letni kierowca zmarł. Jego pasażer przeżył i został zabrany do szpitala na szczegółowe badania. Jego stan nie zagraża życiu.