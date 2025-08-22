Pożar remizy na Helu. Dwóch strażaków rannych, trwa akcja służb

Nocny pożar w Helu objął trzy budynki - remizę Ochotniczej Straży Pożarnej, budynek gospodarczy parafii oraz restaurację - poinformowali strażacy z turystycznej miejscowości. Na miejscu pracują służby z całego powiatu puckiego. W czasie akcji rannych zostało dwóch strażaków.

Do wybuchu pożaru doszło w nocy z czwartku na piątek. Zapaliła się restauracja, która sąsiadowała z remizą OSP w Helu. Mł. kpt. Maciej Kuptz, oficer prasowy PSP w Pucku przekazał Interii, że zgłoszenie o pożarze służby otrzymały o godz. 2:42.

- W wyniku pożaru płomienie dostały się na poddasze i elewację remizy. Obecnie na miejscu znajduje się 12 zastępów straży pożarnej. W tym momencie trwa dogaszanie - powiedział Kuptz. Dodał także, że rannych zostało dwóch strażaków.

Ostatecznie ogień dotknął trzech budynków - oprócz remizy OSP Hel oraz restauracji uszkodzony został także budynek gospodarczy parafii.

Pożar w Helu. Spłonęła remiza OSP

Strażacy z OSP Hel wydali komunikat w mediach społecznościowych. "Dzisiejszej nocy wydarzyło się coś, czego nigdy nie chcieliśmy przeżyć. W wyniku pożaru budynku sąsiadującego z naszą remizą, ogień objął również nasz dom - serce OSP Hel".

"Z całego serca dziękujemy mieszkańcom Helu za bohaterską pomoc w wynoszeniu sprzętu i rzeczy z garażu naszej remizy. Wasza szybka reakcja i wsparcie pozwoliły uratować część mienia - to dla nas bezcenne" - dziękowali strażacy na Facebooku.

