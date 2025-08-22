Agresywny Ukrainiec zaczepiał ludzi w Sochaczewie

30-letni Ukrainiec został zatrzymany w centrum Sochaczewa. Mężczyzna był pijany i zaczepiał ludzi. - Na widok radiowozu uciekał, przewrócił się i doznał obrażeń - przekazała st. asp. Agnieszka Dzik z sochaczewskiej policji. Jak dodała, 30-latek zaatakował ratownika, który próbował mu pomóc. Z racji tego, że nie był to pierwszy konflikt z prawem 30-latka, został on przekazany ukraińskim służbom.