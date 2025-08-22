Polsat News: Jest akt oskarżenia dla Mariusza Błaszczaka

Jest akt oskarżenia dla byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka - ustalił Polsat News. Prokuratura zarzuca mu przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści osobistych dla swojej formacji politycznej. Chodzi m.in. o ujawnienie tajemnicy państwowej. W akcie oskarżenia pojawia się także nazwisko Sławomira Cenckiewicza

Zarzucany czyn miał polegać na zniesieniu klauzul ściśle tajne oraz tajne z fragmentów dokumentów planowania operacyjnego szczebla strategicznego, czyli plan użycia sił zbrojnych Warta. W konsekwencji te fragmenty planu "Warta" zostały opublikowane w mediach na oficjalnym profilu PiS na platformie X. Według prokuratury spowodowało to ujawnienie informacji, które stanowią tajemnicę państwową.

Jak ustalił Polsat News, w akcie oskarżenia - oprócz byłego szefa MON z czasów PiS - znaleźli się także: Sławomir Cenckiewicz (obecny szef BBN), Agnieszka Glapiak (obecna przewodnicząca KRRiT), a także Piotr Z. (dawny dyrektor departamentu strategii i planowania MON). Według doniesień stacji akt oskarżenia dotarł już do Sądu Okręgowego w Warszawie, który będzie rozpoznawał sprawę.

