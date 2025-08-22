Jedna z poznańskich parafii ogłosiła internetową zrzutkę na dźwiękoszczelny konfesjonał. Proboszcz podkreśla, że chodzi o "bezpieczeństwo dźwiękowe", zwłaszcza dla starszych wiernych. - Jest to strzał w dziesiątkę - zapewnia duchowny.

Parafia św. Rocha w Poznaniu apeluje do wiernych o wpłaty na internetową zbiórkę założoną w jednym z serwisów internetowych. Celem ma być wart ponad 30 tys. zł konfesjonał. Jak czytamy w opisie przedsięwzięcia, ma on zapewnić "większą dyskrecję i komfort podczas sakramentu spowiedzi".

Skąd takie właściwości? Konfesjonał ma być bowiem dźwiękoszczelny, a osoba się w nim spowiadająca oraz kapłan mają być skutecznie odseparowani od zgiełku dobiegającego ze świątyni, np. podczas odprawianej tam mszy świętej.

Poznań. Parafia zbiera na dźwiękoszczelny konfesjonał

"To kolejny ważny krok w trosce o godne warunki sprawowania sakramentu pokuty w naszym kościele. Chcemy, by każdy czuł się bezpiecznie i swobodnie podczas spotkania z Bożym Miłosierdziem" - wskazują założyciele zbiórki.

Konfesjonał ma być w pełni zabudowany, a jego forma "spełnia wymogi współczesnych norm duszpasterskich". "Nowoczesne konfesjonały są projektowane z myślą o osobach starszych i z niepełnosprawnościami - umożliwiają zarówno spowiedź w pozycji klęczącej i siedzącej" - napisano.

Konstrukcja ma być "pięknie wykonana, stylowo wkomponowana we wnętrze świątyni". Parafia podkreśla, że jej zakup to jednak wydatek "przekraczający możliwości budżetu parafii". Co ciekawe, jeśli jednak dojdzie do transakcji, będzie to już drugi taki konfesjonał w poznańskim kościele.

"Strzał w dziesiątkę". Ksiądz zachwala możliwości nowoczesnego konfesjonału

- Z początku byliśmy tacy trochę niepewni, czy się sprawdzi. Okazuje się, że jest to strzał w dziesiątkę. Coraz więcej osób korzystających ze spowiedzi podkreśla komfort, wygodę. Też to bezpieczeństwo takie dźwiękowe - mówi na nagraniu opublikowanym w sieci proboszcz parafii, ks. Piotr Garstecki.

Jak podkreśla kapłan, wsparcia, które zapewnić może nowy konfesjonał, potrzebują przede wszystkim osoby starsze. - Zewnętrzne dźwięki nie przeszkadzają, z wewnątrz dźwięki się nie wydobywają. Dlatego też to Boże Miłosierdzie może się rozlewać szeroko - przekonuje ksiądz.

Zbiórka rozpoczęła się 18 sierpnia. Do czasu publikacji artykułu parafia zdołała uzbierać niecałe dwa tysiące złotych.