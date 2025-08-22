"Nie ma żadnego spotkania". Ławrow o rozmowach Putin-Zełenski

- Spotkanie prezydenta Rosji Władimira Putina z Władimirem Zełenskim nie jest planowane, ale rosyjski przywódca jest gotowy spotkać się z nim, gdy agenda szczytu będzie gotowa. Obecnie jej nie ma - powiedział minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow w wywiadzie dla NBC News. Tym samym wykluczył rychłe negocjacje pokojowe.

- Prezydent Putin jasno powiedział, że jest gotowy do spotkania, pod warunkiem że będzie ono miało prawdziwą agendę, agendę prezydencką – dodał Ławrow. Zasugerował, że to Ukraina utrudnia postępy w kierunku porozumienia pokojowego.

Po spotkaniu Trump-Putin na Alasce Biały Dom pracuje nad ustaleniem miejsca i terminu szczytu Zełenski-Putin. Jak zwracają uwagę media, Kreml nie spieszy się z organizacją takich rozmów, a w czwartek Moskwa przeprowadziła jedną z największych operacji powietrznych od początku wojny, atakując cele na terenie całej Ukrainy, w tym amerykańską firmę elektroniczną.

Zełenski chce spotkania z Putinem. Kreml kluczy

Tymczasem w piątek prezydent Ukrainy oświadczył, że Rosja robi wszystko, aby uniemożliwić jego spotkanie z Władimirem Putinem. Podczas wspólnej konferencji prasowej z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte, Zełenski poinformował, że omówili wspólnie gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy ze strony innych państw, które - jak podkreślił - powinny być podobne do art. 5 NATO, uznającego atak na jednego członka sojuszu za atak na wszystkich.

- Dziś rozmawialiśmy przede wszystkim o tym, jakie nasze kolejne wspólne kroki mogą zapewnić Ukrainie i całej Europie większe bezpieczeństwo oraz przybliżyć realne zakończenie wojny. Po pierwsze, to gwarancje bezpieczeństwa. Razem ze wszystkimi naszymi partnerami osiągnęliśmy ważne porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki – powiedział.

Więcej informacji wkrótce.