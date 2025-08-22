Michał Wójcik w "Gościu Wydarzeń". Oglądaj od 19:15

Polska
Polsat News
Michał Wójcik

Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Michał Wójcik pojawi się w piątkowym "Gościu Wydarzeń". Prowadzący Marcin Fijołek zapyta polityka m. in. o akt oskarżenia wobec byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka ws. niedochowania tajemnicy państwowej, który w piątek wpłynął do prokuratury. Transmisja w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24, Interii i polsatnews.pl od godz. 19:15.

W drugiej części programu wystąpi doradca ministra obrony narodowej ds. bezpieczeństwa generał Mieczysław Bieniek.

 

WIDEO: Wybuch w Osinach. Eksperci ostro o konferencji szefa MON
Michał Blus / ar / polsatnews.pl
DONALD TUSKGOŚĆ WYDARZEŃMARCIN FIJOŁEKMICHAŁ WÓJCIKPISPOPOLSKA

