Michał Wójcik w "Gościu Wydarzeń". Oglądaj od 19:15

Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Michał Wójcik pojawi się w piątkowym "Gościu Wydarzeń". Prowadzący Marcin Fijołek zapyta polityka m. in. o akt oskarżenia wobec byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka ws. niedochowania tajemnicy państwowej, który w piątek wpłynął do prokuratury. Transmisja w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24, Interii i polsatnews.pl od godz. 19:15.