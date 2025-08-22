Amerykański wywiad przestał dzielić się informacjami na temat rozmów dotyczących wojny Rosji przeciwko Ukrainie z zagranicznymi partnerami, w tym z tzw. Sojuszu Pięciorga Oczu - podała nieoficjalnie stacja CBS News. Jak przekazały media, nie dotyczy to informacji, które zostały już upublicznione.

Dyrektor Wywiadu Narodowego USA Tulsi Gabbard kilka tygodni temu zarządziła, by amerykańska społeczność wywiadowcza nie dzieliła się informacjami dotyczącymi negocjacji pokojowych z partnerami sojuszu wywiadowczego - tzw. Sojuszu Pięciorga Oczu. W jego skład oprócz USA wchodzą Wielka Brytania, Kanada, Australia i Nowa Zelandia.

Podpisana przez Gabbard notatka w tej sprawie datowana jest na 20 lipca. CBS powołała się na wielu przedstawicieli amerykańskiego wywiadu, którzy poprosili o anonimowość.

Wojna w Ukrainie. Media: USA ograniczają dostęp do danych o negocjacjach pokojowych

Źródła przekazały, że zgodnie z decyzją Gabbard wszystkie analizy i informacje dotyczące rozmów pokojowych na temat wojny w Ukrainie mają być oznaczone jako "NOFORN", co znaczy, że nie można się nimi dzielić z innymi krajami albo obcokrajowcami. Nie dotyczy to informacji, które zostały już upublicznione.

Nie wygląda na to, by notatka zabraniała dzielenia się informacjami dyplomatycznymi uzyskanymi poza społecznością wywiadowczą. Nie wydaje się też, by zabroniono dzielenia się wojskowymi informacjami operacyjnymi, niepowiązanymi z rozmowami, np. takimi, jak USA dzielą się z ukraińską armią - podkreśliła stacja.

Biuro Dyrektor Wywiadu Narodowego nie odpowiedziało na pytania przekazane mu w związku z tymi doniesieniami przez CBS News.