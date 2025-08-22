Błaszczak reaguje na akt oskarżenia: Zemsta Tuska

- To nie akt oskarżenia, a akt zemsty Donalda Tuska wobec mnie został skierowany do sądu - napisał w serwisie X Mariusz Błaszczak. Jak ustalili dziennikarze Polsat News, do prokuratury wpłynął akt oskarżenia. Śledczy zarzucają mu przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści osobistych dla swojej formacji politycznej.

Jak ustalił Polsat News, do prokuratury wpłynął akt oskarżenia wobec byłego ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Chodzi m.in. o niedochowanie tajemnicy państwowej.

ZOBACZ: Polsat News: Jest akt oskarżenia dla Mariusza Błaszczaka

Mariusz Błaszczak komentuje: Akt zemsty Donalda Tuska

Do sprawy postanowił odnieść się później sam Błaszczak. "To nie akt oskarżenia, a akt zemsty Donalda Tuska wobec mnie został skierowany do sądu. To cena jaką płacę za to, że ujawniłem plany pierwszego rządu PO-PSL dotyczące oddania niemal połowy Polski bez walki" - skomentował w serwisie X.

To nie akt oskarżenia, a akt zemsty Donalda Tuska wobec mnie został skierowany do sądu. To cena jaką płacę za to, że ujawniłem plany pierwszego rządu PO-PSL dotyczące oddania niemal połowy Polski bez walki. Gdybym stanął jeszcze raz przed tym dylematem, bez wahania odtajniłbym… — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) August 22, 2025

Jak twierdzi, "gdyby stanął jeszcze raz przed tym dylematem, bez wahania odtajniłby dokumenty pokazujące prawdziwe intencje ekipy Tuska".

"Tak rozumiem swoją misję jako polityk - służyć ludziom, a szczególnie mieszkańcy Wschodniej Polski mieli prawo wiedzieć jaki los szykuje dla nich rząd PO-PSL" - podkreślił były minister obrony narodowej.

Akt oskarżenia dla Mariusza Błaszczaka. "Przekroczenie uprawnień"

W akcie oskarżenia - oprócz byłego szefa MON z czasów PiS - znaleźli się także: Sławomir Cenckiewicz (były dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, obecny szef BBN), Agnieszka Glapiak (obecna przewodnicząca KRRiT), a także Piotr Z. (dawny dyrektor departamentu strategii i planowania MON).

Zarzucany czyn miał polegać na zniesieniu klauzul "Ściśle tajne" oraz "Tajne" z fragmentów dokumentów dotyczących planowania operacyjnego na szczeblu strategicznym, czyli planu użycia sił zbrojnych "Warta".

ZOBACZ: Łukasz Mejza na wakacjach z "Wielkim Bu". Głos zabrał Mariusz Błaszczak

Prokuratura zarzuca politykowi przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego, w celu osiągnięcia korzyści osobistych dla swojej formacji politycznej, czyli Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości.

Prokuratura wskazuje, że odtajnienie planów obronnych mogło wyrządzić poważną szkodę bezpieczeństwu państwa, ułatwiając potencjalnym przeciwnikom analizę polskiej strategii obronnej.

17 lipca 2024 roku szef SKW, gen. Jarosław Stróżyk, złożył w prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego ministra obrony narodowej. Zarówno byłemu ministrowi obrony, jak i obecnemu szefowi BBN może grozić kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.