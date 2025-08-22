Atak nożownika w Chorzowie. Nie żyje mężczyzna

W Chorzowie 47-latek dokonał ataku przy pomocy ostrego narzędzia na innego mężczyznę. Pomimo reanimacji, życia poszkodowanego nie udało się uratować. Podejrzany został zatrzymany przez policję, na miejscu trwa akcja służb.

Do zdarzenia doszło w piątek po godz. 14, przy ul. Siemianowickiej w Chorzowie. Ze wstępnych informacji policji wynika, że 47-letni mieszkaniec miasta zaatakował innego mężczyznę, raniąc go nożem.

Zanim na miejsce dotarła policja, sprawca został zatrzymany przez świadków zdarzenia.

Chorzów. Atak 47-letniego nożownika, nie żyje mężczyzna

Podjęto reanimację poszkodowanego, niestety nie przyniosła ona efektów. - Mężczyzna zmarł mimo prowadzonej akcji ratowników - przekazała w rozmowie z Interią nadkom. Magdalena Żubertowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Policja potwierdziła, że podejrzany został już zatrzymany przez funkcjonariuszy. Na miejscu trwają czynności mające na celu wyjaśnienie okoliczności tragedii.

ZOBACZ: Zderzenie dwóch ciężarówek na Podlasiu. Zginął kierowca i pasażerka

Tożsamość ofiary pozostaje nieznana. - Mężczyzna nie miał przy sobie żadnych dokumentów, które umożliwiłyby jego identyfikację - przekazała polsatnews.pl nadkom. Żubertowska.

Na stronie śląskiej policji pojawiła się informacja o utrudnieniach w ruchu w okolicy miejsca zdarzenia. "Ze względu na działania służb ruch od ronda ul. Siemianowickiej z ul. Mazurską został zablokowany" - czytamy w komunikacie. Teren zdarzenia został odgrodzony taśmą.