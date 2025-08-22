Ponad 70 proc. Polaków uważa, że kontrowersje wokół wydatkowania środków z Krajowego Planu Odbudowy mogą uderzyć w rząd Donalda Tuska - wynika z najnowszego sondażu IBRiS. Obawy widać także wśród sympatyków koalicji rządowej, najbardziej wśród wyborców Lewicy.

Na pytanie: "Czy sprawa dotacji z KPO na jachty i inne projekty może zaszkodzić rządowi Donalda Tuska?" 72,9 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco. Zdania przeciwnego było 22,7 proc., a 4,4 proc. nie miało opinii.

Sondaż o wydatkach z KP. Wyniki mówią jasno

Co ciekawe, obawy widać również wśród sympatyków koalicji rządowej. Ponad 65 proc. wyborców Platformy Obywatelskiej uważa, że afera może negatywnie odbić się na notowaniach rządu. Bardziej krytyczni są wyborcy Lewicy (91 proc.) oraz Trzeciej Drogi (68 proc.).

Jeszcze mocniej sprawa rezonuje wśród elektoratu opozycji. W przypadku wyborców PiS, Konfederacji i partii Razem, 92 proc. badanych przewiduje, że kontrowersje wokół KPO zaszkodzą gabinetowi Donalda Tuska.

Ponadto 52 proc. niezadeklarowanych wyborców również jest zdania, że afera wokół KPO odciśnie piętno na notowaniach rządzącej koalicji. Sprawę KPO oceniają negatywnie zarówno ci, którzy bardzo interesują się polityką (82 proc.), uważnie śledzą politykę (62 proc.), średnio interesują się polityką (81 proc.), nieznacznie się interesują (86 proc.).

Afera KPO. "Nie potrafili strzelić gola do pustej bramki"

Prof. Rafał Chwedoruk z Uniwersytetu Warszawskiego zwrócił uwagę w rozmowie z "Rz", że sama skala finansowa afery jest mniejsza niż inne wcześniejsze kryzysy, ale jej symbolika jest niezwykle silna.

- Opinia publiczna jest wrażliwa na symbole. Tak jak na Polakach zrobiły wrażenie ośmiorniczki, tak teraz robią jachty. Znajomy polityka, który kupuje sobie jacht przemawia do wyobraźni również wyborców partii rządzących i to nie robi dobrego wrażenia - podkreślił. Z kolei dr Mirosław Oczkoś z SGH wskazał na poważny problem komunikacyjny obozu władzy.

- Wyborcy wystawiają ocenę za sposób komunikowania rządu ws. KPO. 73 proc. Polaków ocenia negatywnie możliwości komunikacyjne rządu. Sondaż pokazuje, że ten rząd wciąż nie potrafi w komunikację i wywołuje wściekłość również jego wyborców. KPO miało być lewarkiem rządu, a okazuje się, że go pogrąża. Rząd nie potrafił strzelić gola do pustej bramki - ocenia ekspert.