Zderzenie dwóch ciężarówek na Podlasiu. Zginął kierowca i pasażerka
Policja Podlaska
Do wypadku doszło w miejscowości Netta Pierwsza

Dwie osoby zginęły w wyniku zderzenia dwóch ciężarówek w miejscowości Netta Pierwsza na Podlasiu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że jeden z kierowców nie ustąpił pierwszeństwa drugiemu.

Do tragedii doszło w miejscowości Netta Pierwsza w powiecie augustowskim, w województwie podlaskim. Komenda Powiatowa Policji w Augustowie otrzymała zgłoszenie o godzinie 16:11.

Podlaskie. Zderzenie dwóch ciężarówek

Jak poinformowała polsatnews.pl Marta Rodzik z Policji Podlaskiej zderzyły się dwie ciężarówki. 

 

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca Iveco jadąc z miejscowości Bargłów Kościelny w kierunku miejscowości Białobrzegi nie ustąpił pierwszeństwa pojazdowi ciężarowemu marki volvo nadjeżdżającego z jego lewej strony - przekazuje policjantka.

 

ZOBACZ: Tragiczny wypadek na Mazowszu. Nie żyją cztery osoby

 

Uderzenie było na tyle silne, że jeden z samochodów ciężarowych przewrócił się na bok. Na skutek zderzenia pojazdów dwie osoby zginęły na miejscu - 21-letni kierowca volvo oraz jego pasażerka.

 

- Kierowca drugiego samochodu został przewieziony do szpitala - dodała Marta Rodzik. 

Aldona Brauła / ar / polsatnews.pl
AUGUSTÓWNETTA PIERWSZAPODLASKIEPOLSKAWYPADEK

