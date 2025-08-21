Zderzenie dwóch ciężarówek na Podlasiu. Zginął kierowca i pasażerka
Dwie osoby zginęły w wyniku zderzenia dwóch ciężarówek w miejscowości Netta Pierwsza na Podlasiu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że jeden z kierowców nie ustąpił pierwszeństwa drugiemu.
Do tragedii doszło w miejscowości Netta Pierwsza w powiecie augustowskim, w województwie podlaskim. Komenda Powiatowa Policji w Augustowie otrzymała zgłoszenie o godzinie 16:11.
Podlaskie. Zderzenie dwóch ciężarówek
Jak poinformowała polsatnews.pl Marta Rodzik z Policji Podlaskiej zderzyły się dwie ciężarówki.
- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca Iveco jadąc z miejscowości Bargłów Kościelny w kierunku miejscowości Białobrzegi nie ustąpił pierwszeństwa pojazdowi ciężarowemu marki volvo nadjeżdżającego z jego lewej strony - przekazuje policjantka.
Uderzenie było na tyle silne, że jeden z samochodów ciężarowych przewrócił się na bok. Na skutek zderzenia pojazdów dwie osoby zginęły na miejscu - 21-letni kierowca volvo oraz jego pasażerka.
- Kierowca drugiego samochodu został przewieziony do szpitala - dodała Marta Rodzik.