Policja poszukuje siostry Doroty Janiszewskiej ze Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek, która 19 sierpnia opuściła dom zakonny w Kutnie. Doszło do tego po rozmowie telefonicznej z osobą podającą się za policjanta. Od tego czasu nie nawiązała kontaktu ze współsiostrami.

Siostra Dorota Janiszewska ze Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek Świętego Pawła od Krzyża zaginęła 19 sierpnia w Kutnie. Tego dnia około godziny 11:00 zakonnica odebrała telefon od osoby podającej się za policjanta. Po rozmowie opuściła dom zakonny, informując współsiostry, że musi pilnie wyjechać. Od tego czasu nie ma z nią kontaktu.

Policja oraz Zgromadzenie prowadzą poszukiwania. Funkcjonariusze apelują, aby wszelkie informacje o zaginionej przekazywać na najbliższy komisariat lub pod numery alarmowe 112 i 997.

Zaginęła siostra zakonna. Zgromadzenie i policja apelują o pomoc

Z ustaleń wynika, że siostra Dorota mogła być ubrana po cywilnemu. Zgromadzenie podkreśla, że od lat pracowała m.in. na rzecz kobiet uwikłanych w prostytucję oraz ofiar handlu ludźmi.

Apel o pomoc w odnalezieniu siostry Doroty Janiszewskiej

"Znamy naszą siostrę i wykluczamy możliwość dobrowolnego odejścia. Od wielu lat pełni posługę nie tylko w edukacji, ale także z wielkim oddaniem wspiera kobiety uwikłane w prostytucję, w tym także ofiary handlu ludźmi. Jej praca jest pełna poświęcenia i odwagi - dociera do osób żyjących w cieniu przemocy, wyzysku i strachu. W świetle tej działalności nie można wykluczyć, że jej zaginięcie może wiązać się z jej misją, która niesie ze sobą ogromne ryzyko" - czytamy w komunikacie prasowym.

"Nasz niepokój potęguje również fakt, że w ostatnich latach w Polsce nasiliła się fala oszustw dokonywanych metodą 'na wnuczka' czy 'na policjanta'. Pragniemy podkreślić, że s. Dorota może poruszać się bez habitu, ponieważ tego podobno zażądali rozmówcy podszywający się pod policjantów" - przekazano.