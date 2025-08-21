Wiatraki dzielą koalicję. "Kołodziejczak nie przeczytał ustawy"

- Przykro, że pan minister (Michał - red.) Kołodziejczak nie przeczytał odpowiedzi ani ustawy. Gdyby czytał, to by wiedział, że te kwestie, które wspólnie podnosiliśmy (...) zostały wpisane w tę ustawę - powiedział w "Graffiti" minister energii Miłosz Motyka. Jego słowa są odpowiedzią na zarzuty ze strony byłego wiceszefa resortu rolnictwa w sprawie ustawy wiatrakowej.

Przypomnijmy, że kilkanaście godzin wcześniej miejsce ministra energii zajmowa łw studiu "Graffiti" poseł KO i były wiceszef resortu rolnictwa Michał Kołodziejczak, który apelował do prezydenta, aby nie podpisywał ustawy wiatrakowej. Z kolei Miłoszowi Motyce polecił, żeby "sam zamieszkał pod wiatrakowymi" i poradził "mocne puknięcie się w głowę".

- Ja mieszkam między wiatrakami. I nikomu tego nie życzę - powiedział. Mocno krytykował polityka PSL, który promuje projekt ustawy liberalizującej prawo dotyczące stawiania wiatraków. Jednocześnie ocenił, że poparcie rządu na polskiej wsi spada z powodu PSL, którego jednym z liderów jest właśnie minister energii.

Spięcie Kołodziejczak - Motyka. Powodem ustawa wiatrakowa

Prowadzący Marcin Fijołek stwierdził, że koalicja nie mówi jednym głosem w sprawie tej ustawy i przytoczył słowa Kołodziejczaka.

- Ja mam na to odpowiadać? - zapytał Motyka, odnosząc się do słów poła KO na swój temat. - To pierwsze, to ustawa rządowa, procedowana, kiedy pan Kołodziejczak był wiceministrem - tłumaczył.

- Rozumiem, że dzisiaj zajmuje się bardziej swoją karierą naukową i nie zauważył, że w tej ustawie mamy zaadresowane wszystkie kwestie, które podnosił. Tak, ostateczną decyzję będzie podejmowała rada gminy; tak, będzie to decyzja wspólnoty lokalnej; wprowadzamy oblig konsultacji - wymieniał minister energii.

Kołodziejczak mówił też, że chce przyspieszenia procesu inwestycyjnego ws. biogazowni. W środowym wydaniu "Graffiti" twierdził, że przekazał Motyce wskazówki w tej sprawie, a ten miał je odrzucić.

WIDEO: Miłosz Motyka w programie "Graffiti"

- Przykro, że pan minister Kołodziejczak nie przeczytał odpowiedzi ani ustawy. Gdyby czytał, to by wiedział, że te kwestie, które wspólnie podnosiliśmy - gazociąg bezpośredni biogazu oraz system wsparcia biometanu powyżej 1 MW - zostały wpisane w tę ustawę. Wreszcie kwestie ułatwienia warunków przyłączenia są w kolejnej ustawie, którą procedujemy jako ministerstwo energii - odpowiedział na zarzuty minister energii.

Dodał, że "Michał Kołodziejczak się w tej sprawie po porostu myli, ale mamy nadzieję, że zagłosuje na kolejna ustawę, która na jesieni trafi do Sejmu".

Mrożenie cen prądu. Minister energii: Polskie firmy proszą o podpis

Wracając do kwestii wiatraków Motyka zapewniał Polaków, że decyzje w sprawie ich budowy będą podejmowane na poziomie lokalnym.

- Nie będzie tak, że ktoś komuś z Warszawy, Wilanowa, Mokotowa będzie decydował i wskazywał palcem, gdzie taki wiatrak ma stanąć, bo to zawsze na końcu decyduje mieszkaniec, wybierając swojego konkretnego przedstawiciela w radzie gminy - przekonywał.

Dodał, że również kwestia odległości budowy wiatraków będzie zależna od decyzji lokalnych władz.

Minister energii odniósł się też do zarzutów, że wiatraki są kupowane za granicą. - Już dzisiaj w całym łańcuchu dostaw 60 proc. to są lokalne polskie firmy i ten komponent się zwiększa - polityk PSL.

Wymienił przy tej okazji "renowację turbin, recykling łopat" i dodał, że "polskie firmy proszą o podpis pod tą ustawą".