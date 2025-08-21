"Zła wola albo koszmarna niekompetencja prezydenta (Karola - red.) Nawrockiego. Niewykluczone, że jedno i drugie" - skomentował prezydenckie weto ws. ustawy wiatrakowej premier Donald Tusk. Zdaniem szefa rządu głowa państwa "oblał pierwsze egzaminy z dyplomacji i energetyki".

Wcześniej w czwartek prezydent poinformował, że zdecydował się zawetować nowelizację tzw. ustawy wiatrakowej, która liberalizowała zasady inwestycji w tę formę energetyki na lądzie. Ustawa przewidywała również zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych do końca 2025 r.

- W sposób jednoznaczny zdecydowałem się zawetować ustawę wiatrakową, bo to rodzaj szantażu wobec społeczeństwa. To oczywiste, że ludzie nie chcą mieć obok swoich domów wiatraków. Jestem głosem Polaków i tak na to patrzę, że tam gdzie możemy Polskę wzmocnić, będziemy to robić. A tam, gdzie większość parlamentarna nie wsłuchuje się w głosy Polaków, to prezydent Polski będzie za społeczeństwem stał - mówił Nawrocki.

Weto ws. ustawy wiatrakowej. Tusk odpowiedział Nawrockiemu

Niedługo później komentując posunięcie prezydenta, Tusk opublikował na platformie X wpis. Jak zaznaczył na wstępie weto jest "złą wolą albo niekompetencją" Nawrockiego. "Niewykluczone, że jedno i drugie" - dodał.

"Jego weto oznacza droższy prąd dla wszystkich Polaków - dziś i w przyszłości. Pierwsze egzaminy: z dyplomacji i energetyki oblane. Zapłacą wszyscy" - ocenił.

Prezydent rozpatrzył 22 ustawy. Jest pierwsze weto

Prezydent Karol Nawrocki przekazał w trakcie czwartkowego briefingu w Pałacu Prezydenckim, że rozpatrzył już 22 ustawy. Zapewnił, że w kontekście rozpatrywanych ustaw nie będzie kierował się emocjami, które są w parlamencie. Jak dodał, "pierwsza rzecz", do której będzie się odwoływał w swoich decyzjach, to "pewna emocja", jaką jest jego hasło z kampanii wyborczej: "Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy".

Przypomniał, że decyzja prezydenta Polski "w polskim systemie konstytucyjno-prawnym, w polskim systemie demokratycznym, jest jednym z podmiotów funkcjonowania porządku ustawowego w Polsce", niezależnie od tego czy jest to weto, czy akceptacja ustawy.

Prezydent zachęcał "większość parlamentarną i polski rząd", do tego, aby "kształt ustaw proponowanych prezydentowi Polski konsultować już na etapie prac parlamentarnych". Jak dodał, przy dobrej współpracy, przy zaangażowaniu ministrów, z całą pewnością doprowadzi to do sytuacji, w której wet będzie mniej.

Nawrocki przypomniał też, że prezydent "nie musi uzasadniać swoich decyzji w odniesieniu do ustaw", natomiast - jak wyjaśnił - wspólnie ze swoją kancelarią będą "dochowywać tego dobrego zwyczaju, że prezydent Polski uzasadnia każdą swoją decyzję w odniesieniu do ustaw".