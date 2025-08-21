Donald Trump polecił, aby ogrodzenie na granicy z Meksykiem zostało przemalowane na czarno. Ma to utrudnić wspinaczkę w upalne dni. - Pamiętajmy, że naród bez granic nie jest żadnym narodem i jesteśmy wdzięczni, że mamy prezydenta, który to rozumie - powiedziała Kristi Noem - sekretarz bezpieczeństwa krajowego Stanów Zjednoczonych.

Kristi Noem - sekretarz bezpieczeństwa krajowego Stanów Zjednoczonych ogłosił, że na życzenie Donalda Trumpa całe ogrodzenie na granicy USA-Meksyk zostanie przemalowane na czarno. Ma to utrudnić wspinaczkę podczas najbardziej upalnych miesięcy.

USA. Ogrodzenie na granicy zmieniło kolor

Prace już rozpoczęto, a pierwsze fragmentu ogrodzenia są czarne. Podczas konferencji prasowej w Santa Teresa w Nowym Meksyku Noem wyraziła wdzięczność za działania prezydenta i podjęte przez niego decyzje.

- Pamiętajmy, że naród bez granic nie jest żadnym narodem i jesteśmy wdzięczni, że mamy prezydenta, który to rozumie - powiedziała.

Dodała, że ogrodzenie już teraz jest niemal "niemożliwe do sforsowania". - Konstrukcja za mną jest wysoka, bardzo wysoka, przez co bardzo, bardzo trudno się na nią wspiąć. Jest to prawie niemożliwe. Jest też głęboko w ziemi, co bardzo utrudniłoby, jeśli nie wręcz uniemożliwiłoby, przekopanie się pod nią, a teraz zamierzamy ją pomalować na czarno. To specjalnie na prośbę prezydenta, który rozumie, że w tak wysokich temperaturach, kiedy coś jest pomalowane na czarno, robi się jeszcze cieplejsze - powiedziała.

Donald Trump uchwalił nie tylko przemalowanie ogrodzenia na czarno, ale także rozbudowanie go o kolejne odcinki. Ze słów Kristi Noem wynika, że codziennie powstaje około 7 km tej konstrukcji. Na projekt przeznaczono ponad 46 mln dolarów.

Today marks seven months of @POTUS Trump's second term. When we got to work, America faced the worst border crisis in history. Today, that crisis isn't just under control— it's been obliterated.

This wall is part of the difference. Too high to climb. Too narrow to squeeze…



This wall is part of the difference. Too high to climb. Too narrow to squeeze… pic.twitter.com/pPxfVWVSCU — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) August 20, 2025

Donald Trump walczy z nielegalną migracją

Na początku sierpnia Departament Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych ujawnił, że w ciągu pierwszych 200 dni administracji Trumpa Stany Zjednoczone opuściło łącznie 1,6 miliona nielegalnych imigrantów. Nie doprecyzowano jednak, ilu z nich zostało deportowanych, a ilu opuściło kraj z własnej woli.

Ze najnowszych danych wynika także, że liczba nielegalnych przekroczeń granicy gwałtownie spadła. W czerwcu było to około 6 tys., a w lipcu około 4 tys. To oznacza spadek o 92 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku.

Sekretarz prasowa Białego Domu Karoline Leavitt poinformowała wcześniej w sierpniu, że od stycznia w USA zatrzymano łącznie 300 tys. nielegalnych imigrantów.