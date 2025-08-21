Trump walczy z nielegalną migracją. Kazał przemalować mur na granicy z Meksykiem
Donald Trump polecił, aby ogrodzenie na granicy z Meksykiem zostało przemalowane na czarno. Ma to utrudnić wspinaczkę w upalne dni. - Pamiętajmy, że naród bez granic nie jest żadnym narodem i jesteśmy wdzięczni, że mamy prezydenta, który to rozumie - powiedziała Kristi Noem - sekretarz bezpieczeństwa krajowego Stanów Zjednoczonych.
Kristi Noem - sekretarz bezpieczeństwa krajowego Stanów Zjednoczonych ogłosił, że na życzenie Donalda Trumpa całe ogrodzenie na granicy USA-Meksyk zostanie przemalowane na czarno. Ma to utrudnić wspinaczkę podczas najbardziej upalnych miesięcy.
USA. Ogrodzenie na granicy zmieniło kolor
Prace już rozpoczęto, a pierwsze fragmentu ogrodzenia są czarne. Podczas konferencji prasowej w Santa Teresa w Nowym Meksyku Noem wyraziła wdzięczność za działania prezydenta i podjęte przez niego decyzje.
- Pamiętajmy, że naród bez granic nie jest żadnym narodem i jesteśmy wdzięczni, że mamy prezydenta, który to rozumie - powiedziała.
Dodała, że ogrodzenie już teraz jest niemal "niemożliwe do sforsowania". - Konstrukcja za mną jest wysoka, bardzo wysoka, przez co bardzo, bardzo trudno się na nią wspiąć. Jest to prawie niemożliwe. Jest też głęboko w ziemi, co bardzo utrudniłoby, jeśli nie wręcz uniemożliwiłoby, przekopanie się pod nią, a teraz zamierzamy ją pomalować na czarno. To specjalnie na prośbę prezydenta, który rozumie, że w tak wysokich temperaturach, kiedy coś jest pomalowane na czarno, robi się jeszcze cieplejsze - powiedziała.
Donald Trump uchwalił nie tylko przemalowanie ogrodzenia na czarno, ale także rozbudowanie go o kolejne odcinki. Ze słów Kristi Noem wynika, że codziennie powstaje około 7 km tej konstrukcji. Na projekt przeznaczono ponad 46 mln dolarów.
Donald Trump walczy z nielegalną migracją
Na początku sierpnia Departament Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych ujawnił, że w ciągu pierwszych 200 dni administracji Trumpa Stany Zjednoczone opuściło łącznie 1,6 miliona nielegalnych imigrantów. Nie doprecyzowano jednak, ilu z nich zostało deportowanych, a ilu opuściło kraj z własnej woli.
Ze najnowszych danych wynika także, że liczba nielegalnych przekroczeń granicy gwałtownie spadła. W czerwcu było to około 6 tys., a w lipcu około 4 tys. To oznacza spadek o 92 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku.
Sekretarz prasowa Białego Domu Karoline Leavitt poinformowała wcześniej w sierpniu, że od stycznia w USA zatrzymano łącznie 300 tys. nielegalnych imigrantów.Czytaj więcej